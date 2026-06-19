La hausse des températures a stimulé les ventes au détail au Royaume-Uni en mai, donnant un coup de pouce à l'économie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les ventes au détail ont bondi de 1,2% en glissement mensuel en mai, contre une baisse de 1,0% en avril

* Un sondage Reuters tablait sur une hausse mensuelle de 0,5%

* Les grands magasins et les ventes en ligne contribuent à cette croissance

(Refonte du texte, ajout d'une citation d'un économiste aux paragraphes 5 et 6, et d'informations contextuelles tout au long de l'article) par Suban Abdulla

Les consommateurs britanniques ont davantage dépensé en mai et la forte baisse enregistrée en avril a été révisée à la hausse, la chaleur ayant stimulé les ventes d'articles estivaux tels que les ventilateurs et les pataugeoires, selon des données publiées vendredi, ce qui suggère que les ménages ne se laissent pas impressionner par les craintes inflationnistes.

Le volume des ventes en mai a augmenté de 1,2%, a indiqué l’Office national des statistiques (ONS), un chiffre bien supérieur aux prévisions des économistes qui tablaient sur une hausse de 0,5% selon un sondage Reuters. La baisse de 1,3% des ventes mensuelles enregistrée en avril, lorsque les coûts du carburant avaient bondi en raison de la guerre en Iran , a été révisée à la baisse pour s’établir à 1,0%.

Par rapport à l’année précédente, les volumes ont augmenté de 3,2% en mai, alors que les économistes tablaient sur une hausse de 1,9%.

« Le rebond des ventes au détail en mai a été favorisé par les conditions météorologiques, mais il montre également que les consommateurs ont fait preuve d’une résilience surprenante face à la hausse des prix de l’énergie », a déclaré Rob Wood, économiste en chef pour le Royaume-Uni chez Pantheon Macroeconomics.

« À la lumière des données qualitatives et quantitatives, nous en arrivons à la conclusion que les ménages considèrent la hausse des prix de l’énergie comme une situation temporaire qu’ils peuvent surmonter en ajustant leurs dépenses. »

LES DÉFIS DEMEURENT MALGRÉ LA HAUSSE DES VENTES

La livre sterling est restée pratiquement inchangée face au dollar américain après la publication des chiffres vendredi.

Les chiffres des ventes au détail ont été publiés après la victoire du maire travailliste Andy Burnham lors d’une élection parlementaire décisive , qui lui ouvre la voie pour défier le Premier ministre Keir Starmer, ce qui pourrait marquer le début d’une nouvelle période d’instabilité politique.

Hors essence, le volume global des ventes a également progressé de 1,2% en mai, après avoir reculé de 0,1% en avril, et a augmenté de 4,6% en glissement annuel, soutenu par une forte demande dans le secteur de l’habillement et par les ventes en ligne.

Les grands magasins ont enregistré leur plus forte hausse trimestrielle depuis septembre 2024, et les analystes du secteur ont indiqué que les détaillants s’efforçaient d’attirer les consommateurs grâce à des promotions saisonnières.

« Les détaillants s’efforcent de maintenir des prix bas pour leurs clients malgré les pressions persistantes sur les coûts, en recourant à des promotions et en mettant fortement l’accent sur le rapport qualité-prix. Avec la Coupe du monde et la saison estivale de shopping qui s’annonce très animée, ils espèrent que cela contribuera à maintenir cette dynamique », a déclaré Sandra Prince, responsable du secteur de la consommation chez Lloyds Bank.

Plus tôt vendredi, cependant, une enquête a révélé que, bien que la confiance des consommateurs soit restée stable en juin, les jeunes se montraient les moins optimistes depuis deux ans concernant l’économie et leurs finances personnelles. Dans l’ensemble, les ménages étaient les moins enclins à effectuer des achats importants depuis janvier 2025.

Les grands distributeurs britanniques ont indiqué que le conflit au Moyen-Orient continuait de susciter des incertitudes chez les consommateurs. Ils ont évoqué des raisons d’être optimistes suite à l’accord provisoire conclu par le président américain Donald Trump avec Téhéran, mais continuent de surveiller l’impact de cette situation sur leurs coûts.

Les groupes de supermarchés Tesco TSCO.L et Morrisons ont tous deux signalé un ralentissement de la croissance de leurs ventes depuis le début du conflit.

L'ÉCONOMIE S'EST CONTRACTÉE EN AVRIL

L’économie britannique s’est contractée en avril pour la première fois en glissement mensuel depuis août, selon les chiffres publiés la semaine dernière, mais la Banque d’Angleterre a légèrement revu à la hausse ce mois-ci ses prévisions de croissance trimestrielle sous-jacente pour le trimestre en cours, les portant de 0,1% à 0,2%.

Jeudi, la BoE a maintenu ses taux d’intérêt à 3,75% , mais deux de ses membres ont voté en faveur d’une hausse d’un quart de point.

Les marchés financiers n'évaluent qu'à 15% la probabilité que la BoE relève ses taux d'un quart de point le mois prochain, et ne tablent pleinement sur une hausse d'un quart de point qu'à partir de décembre.

D'autres données de l'ONS, publiées vendredi, ont montré que le Royaume-Uni avait enregistré en mai un déficit budgétaire plus important que prévu, la hausse de l'inflation ayant fait grimper le coût du service de la dette indexée sur l'inflation.