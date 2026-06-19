Avec le Jean-Tranape, Paris renforce ses capacités militaires en Nouvelle-Calédonie

Le patrouilleur Jean-Tranape naviguant au large de Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, le 18 juin 2026 ( AFP / Delphine MAYEUR )

Avec le patrouilleur de la Marine nationale Jean-Tranape, Paris achève la modernisation de sa flotte basée en Nouvelle-Calédonie, territoire vu comme un pivot de la stratégie française dans la zone Asie-Pacifique.

Parti de Brest le 16 avril, le navire est arrivé jeudi à Nouméa. Parade maritime, écran géant pour le public massé le long de la côte et survol de la flottille par avion: l'arrivée du dernier-né de la classe des patrouilleurs outre-mer (POM), qui porte le nom d'un Calédonien Compagnon de la Libération, s'est faite symboliquement le 18 juin, date du 86e anniversaire de l'appel du général De Gaulle.

Le navire sera totalement opérationnel à partir de septembre. Il effectuera principalement "des missions de surveillance maritime", explique son commandant, le capitaine de corvette Romain Montevil.

Long de 80 mètres, le Jean-Tranape peut embarquer près d'une soixantaine de marins et dispose d'une autonomie de 30 jours. Il est prévu pour accueillir des drones d'un poids pouvant atteindre 200 tonnes.

Le navire est le quatrième des six patrouilleurs outre-mer commandés par la France pour assurer sa souveraineté maritime dans l'océan Indien et le Pacifique. Le premier, l'Auguste-Benebig, est arrivé à Nouméa en 2023.

Cérémonie pour l'arrivée du Jean-Tranape à Nouméa, le 18 juin 2026 ( AFP / Delphine MAYEUR )

Avec le Jean-Tranape, la base navale de Nouméa dispose d'une flotte entièrement renouvelée, composée de deux patrouilleurs, d’une frégate, le Vendémiaire, et d'un bâtiment de soutien et d'assistance outre-mer (BSAOM). D'ici 2030, l'actuel Falcon 200 Gardian sera lui aussi remplacé par un nouvel avion de surveillance.

Ces moyens sont destinés à assurer la souveraineté française sur l'immense zone économique exclusive (ZEE) de la Nouvelle-Calédonie. Celle-ci s'étend sur près de 1,5 million de kilomètres carrés, soit environ 13% de la ZEE française.

Nation résidente

Ces dernières années, une nouvelle menace est apparue, aux côtés de la pêche illégale: le trafic de cocaïne et de méthamphétamine à destination de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Le 25 juin 2025, les forces armées en Nouvelle-Calédonie (FANC) avaient intercepté le SM Dante dans les eaux internationales à proximité des eaux françaises: ce navire en provenance du Pérou transportait 2,5 tonnes de cocaïne.

Au-delà de la lutte contre le trafic illicite et de l'affirmation de la souveraineté française sur sa zone maritime, la modernisation de la base navale de Nouméa s'inscrit dans la stratégie française en zone Asie-Pacifique.

A bord du Jean-Tranape à Nouméa, le 18 juin 2026 ( AFP / Delphine MAYEUR )

"La Nouvelle-Calédonie est le pivot de cette stratégie", estime Pierre-Christophe Pantz, docteur en géopolitique. Le 5 mai 2018 à Nouméa, Emmanuel Macron avait utilisé le terme "Indopacifique" à 22 reprises dans un discours prononcé à quelques mois du référendum sur l'autodétermination de l'archipel. A travers la Nouvelle-Calédonie, la France revendique le fait d'être une nation résidente du Pacifique et de faire jeu égal avec les autres puissances de la zone.

Après la modernisation des capacités maritimes à Nouméa, ce sont les moyens de l'armée de l'air qui vont être renouvelés. D'ici au mois de juillet, deux hélicoptères Caracal doivent remplacer ses Puma.

Des travaux sont également en cours à la base aérienne de La Tontouta pour permettre le stationnement en Nouvelle-Calédonie d'un Airbus A400 à l'horizon 2030.