La hausse des rendements obligataires freine la progression des actions

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* Les taux atteignent de nouveaux sommets alors que les obligations s'apprêtent à subir leur plus forte chute depuis des années

* Le rachat d'actions de Nvidia stabilise les marchés américains; les marchés asiatiques reculent

* La RBA relève ses taux et met en garde contre le risque de nouvelles hausses

(Mise à jour des cours en après-midi en Asie)

par Tom Westbrook

Les cours du pétrole et les rendements obligataires ont progressé mardi, créant une conjoncture défavorable aux actions, alors que les investisseurs se préparaient à une période où les coûts d’emprunt à court terme s’établissent à leurs plus hauts niveaux depuis des années.

Comme prévu, la Banque centrale australienne a relevé son taux directeur à son plus haut niveau depuis 15 ans, et les acteurs du marché parient sur de nouvelles hausses.

“Nous entrons dans un nouvel environnement”, a déclaré Angus Hui, responsable des titres à revenu fixe chez Fullerton Fund Management à Singapour, alors que l’inflation et la bonne santé de l’économie maintiennent les taux à un niveau élevé.

“Nous pensons qu’il est peu probable que les rendements obligataires reviennent à la belle époque où ils étaient très, très bas.”

Le rendement de référence des bons du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR a atteint lundi son plus haut niveau depuis 19 ans, dépassant les 5,27%, soit une hausse de près de 50 points de base depuis le début du mois de septembre. Les rendements augmentent lorsque les cours des obligations baissent, et la vague de ventes mensuelle est la plus forte depuis deux ans.

Le rendement américain à 2 ans US2YT=RR a progressé encore davantage, s’envolant de plus de 57 points de base ce mois-ci pour frôler la barre des 5%, les opérateurs estimant que la croissance et l’inflation aux États-Unis entraîneront trois nouvelles hausses de taux de la Réserve fédérale d’ici le milieu de l’année prochaine.

Les rendements des obligations d’État constituent un point d’ancrage pour les marchés mondiaux, un prix de référence pour les investissements dans des actions plus risquées et un indice de référence pour les prêts hypothécaires et les emprunts d’entreprises. La hausse des taux exerce une pression sur les budgets des gouvernements, des entreprises et des ménages.

Les rendements ont légèrement progressé en Asie, même si les variations sont restées modestes; les contrats à terme sur actions américaines ESc1 ont reculé de 0,2%, à l’instar de la plupart des marchés régionaux.

Seule une augmentation massive de 150 milliards de dollars du plan de rachat d’actions du fabricant de puces Nvidia

NVDA.O , qui a fait grimper le cours de l’action, a permis de limiter la baisse de l’indice Nasdaq .IXIC , sensible aux taux, à 0,9% lundi.

En l’absence de signe d’une avancée au Moyen-Orient, les contrats à terme sur le Brent LCOc1 se sont maintenus à 107 dollars le baril et ont continué à grimper. O/R

La fragilité du sentiment dans le secteur technologique chinois, où les actions ont été malmenées lundi par les projets américains d’interdire les composants chinois dans les centres de données, a maintenu l’indice des valeurs vedettes CSI300

.CSI300 à son plus bas niveau depuis un an. .SS

Le prospectus du géant américain de l’IA Anthropic illustre l’ampleur du pari sur l’IA: l’entreprise vise une valorisation de 2 000 milliards de dollars, mais prévoit de dépenser 518 milliards de dollars en informatique et en infrastructures pour concrétiser sa vision transformatrice.

Les marchés des changes sont restés globalement stables mardi matin en Asie, permettant au dollar de se diriger vers un gain mensuel. FRX/

Le yen JPY= s’est apprécié lundi lorsque le principal responsable japonais des affaires monétaires a déclaré à Reuters que les opérateurs devaient tenir compte du signal envoyé la semaine dernière par Tokyo et Washington, qui ont exprimé leur inquiétude commune face à la faiblesse du yen.

Il s’est maintenu à 157,50 pour un dollar, tandis que l’euro

EUR= s’est stabilisé à 1,1360 $. Le dollar australien AUD= est resté stable à 0,7017 $ et n’a pratiquement pas bougé alors que la Banque de réserve d’Australie procédait à sa hausse des taux, largement annoncée.

“Certains des risques haussiers pesant sur l’inflation se concrétisent”, a déclaré le conseil d’administration de la RBA, soulignant les perturbations de l’approvisionnement énergétique, ainsi qu’une croissance et une inflation supérieures aux prévisions.