La hausse des rendements et des cours du pétrole met les marchés boursiers mondiaux à rude épreuve alors que les craintes liées aux taux d'intérêt persistent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les taux atteignent de nouveaux sommets alors que les obligations s'apprêtent à subir leur plus forte chute depuis des années

* Anthropic vise une valorisation de 2 000 milliards de dollars lors de son introduction en bourse, selon Reuters

* Les valeurs technologiques progressent légèrement en Europe, tandis que les contrats à terme sur Wall Street restent stables

* La RBA relève ses taux et met en garde contre le risque de nouvelles hausses

(Le point sur les échanges boursiers européens en début de matinée)

par Johann M Cherian et Tom Westbrook

Mardi, les cours du pétrole ont augmenté et les rendements obligataires se sont maintenus à des plus hauts depuis plusieurs années, plaçant les actions dans une situation délicate, alors que les investisseurs se préparaient à une ère où les coûts d’emprunt à court terme s’établissent à leurs plus hauts niveaux depuis des années.

Le conflit au Moyen-Orient,qui dure depuis sept mois , a été l’un des principaux facteurs ayant conduit les investisseurs à réévaluer leurs anticipations d’inflation et de taux d’intérêt, tandis que la flambée de la dette publique, conjuguée à la forte émission d’obligations par les entreprises mondiales spécialisées dans l’IA,a également poussé les rendements à la hausse.

Le mois de septembre devrait être marqué par l’une des plus fortesvagues de ventes d’obligations dans les économies européennes fortement endettées et aux États-Unis.

Les rendements des obligations françaises à 10 ans

FR10YT=RR se sont maintenus à leur plus haut niveau depuis 2008, à 4,7619 %, et s’apprêtaient à enregistrer leur plus forte hausse mensuelle depuis 2022, tandis queceux des bons du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR oscillaient près de leur plus haut niveau depuis 19 ans, à 5,27 %, et étaient en passe d’enregistrer leur plus forte hausse mensuelle depuis 2024.

Les rendements obligataires souverains constituent un point d’ancrage pour les marchés mondiaux, un prix de référence pour l’investissement dans des actions plus risquées et un indice de référence pour les prêts immobiliers et les emprunts d’entreprise. La hausse des taux exerce une pression sur les budgets de l’État, des entreprises et des ménages.

« Les investisseurs continuent de s’attendre à ce que ces conditions financières restrictives finissent par avoir des répercussions négatives, mais l’emploi, la consommation et les dépenses d’investissement liées à l’intelligence artificielle restent solides », a déclaré John Plassard, responsable de la stratégie d’investissement chez Cité Gestion, basée en Suisse.

« La véritable question n’est donc pas de savoir si un taux de 5 % est acceptable, mais si l’économie américaine est devenue moins sensible aux taux d’intérêt qu’auparavant. Si cette résilience persiste, la Fed pourra maintenir des taux élevés plus longtemps sans déclencher immédiatement une récession. »

L’IA a été sous les feux de l’actualité après que Reuters a rapporté que l’entrée en bourse prochaine de la société d’ Anthropic pourrait valoriser l’entreprise à plus de 2 000 milliards de dollars, et qu’elle prévoyait de dépenser 518 milliards de dollars dans le cloud, l’informatique et les infrastructures.

Les valeurs technologiques .SX8P ont contribué à la hausse de 0,3 % de l’indice européen STOXX 600 .STOXX , tandis que le Nasdaq NQc1 et les contrats à terme sur le S&P 500 EScv1 à Wall Street sont restés stables après un lundi morose.

L'indice mondial des actions MSCI .MIWD00000PUS s'est établi à son plus bas niveau depuis plus d'une semaine, tandis que les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont progressé de 1 % à 106 dollars le baril, alors même que les responsables américains et iraniens redoublaient d'efforts pour mettre fin au conflit après que le président Donald Trump eut rejeté, la semaine dernière, une proposition soutenue par Téhéran.

LE DOLLAR RESTE SOLIDE

La hausse des rendements américains et les incertitudes quant à la durée du conflit au Moyen-Orient ont permis au dollar de se maintenir face à l’euro EUR= à 1,1347 dollar et face au yen japonais JPY= à 157,34 yens pour un dollar. L’indice du dollar =USD , qui mesure la devise américaine par rapport à un panier de six autres devises, s’apprêtait à enregistrer sa première hausse mensuelle depuis juin.

Les données américaines sur l’inflation et l’emploi, attendues plus tard dans la semaine, seront des facteurs clés pour l’évolution future des taux d’intérêt de la Réserve fédérale, les investisseurs estimant à 72 % la probabilité d’une hausse d’au moins25 points de base en octobre, selon l’outil FedWatch du CME Group.

La banque centrale australienne a été la dernière en date à relever ses taux à leur plus haut niveau depuis 15 ans, comme prévu, et les acteurs du marché parient sur une nouvelle hausse. La devise du pays a cédé une partie de ses gains initiaux à la suite de cette décision et s’établissait en dernier lieu en baisse de 0,4 % à 0,6987 dollar.

En XAU= , les cours de l’or ont peiné à se remettre d’un plus bas de plus de sept semaines, la hausse des rendements limitant l’ascension de cet actif non productif. Il s’établissait en fin de séanceà 4.141,79 dollars l’once.

« Nous restons toutefois optimistes concernant l’or et l’argent, le premier étant soutenu par la diversification des réserves et son rôle de diversificateur stratégique de portefeuille, et le second par la demande structurelle provenant des centres de données, des infrastructures d’intelligence artificielle et de l’électrification », ont déclaré les analystes dirigés par Mark Haefele chez UBS Global Wealth Management.

Du côté des cryptomonnaies, le cours du bitcoin BTC= a légèrement progressé de 0,6 % pour s’établir à 84.020,25 dollars. Il a reculé d’environ 4 % par rapport au plus haut niveau atteint depuis plus de sept mois au début du mois.