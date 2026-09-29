Zone euro: Baisse surprise du sentiment économique en septembre

Une femme fait du shopping à Paris
Le sentiment économique en zone euro a a reculé de façon inattendue en septembre, montrent les données publiées mardi par la Commission européenne.
L'indice mensuel du sentiment économique dans les pays partageant l'euro ressort à 97,9 ce mois-ci, contre 98,4 en août (non révisé), alors que les analystes interrogés par Reuters attendaient un chiffre de 99,0.
Les anticipations des consommateurs en matière d'inflation ont progressé à 35,2, contre 33,0 (non révisé) un mois plus tôt.
Dans le secteur des services, l'indice mesurant le sentiment progresse moins que prévu, à 6,1, contre un consensus à +6,5 et après +5,6 (révisé de +5,8) en août.
Dans l'industrie, le sentiment s'établit à -3,8 en septembre, contre un consensus de -4,7, après -5,0 (révisé de -5,3) un mois plus tôt.
(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)
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