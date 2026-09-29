Une femme fait du shopping à Paris

Le ‌sentiment économique en zone euro ​a a reculé de façon inattendue en septembre, montrent les ​données publiées mardi par la Commission ​européenne.

L'indice mensuel du ⁠sentiment économique dans les pays ‌partageant l'euro ressort à 97,9 ce mois-ci, contre ​98,4 ‌en août (non révisé), alors que ⁠les analystes interrogés par Reuters attendaient un chiffre de 99,0.

Les ⁠anticipations ‌des consommateurs en matière d'inflation ⁠ont progressé à 35,2, ‌contre 33,0 (non révisé) ⁠un mois plus tôt.

Dans le ⁠secteur des ‌services, l'indice mesurant le sentiment ​progresse moins ‌que prévu, à 6,1, contre un consensus à +6,5 ​et après +5,6 (révisé de +5,8) en août.

Dans l'industrie, le ⁠sentiment s'établit à -3,8 en septembre, contre un consensus de -4,7, après -5,0 (révisé de -5,3) un mois plus tôt.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par ​Augustin Turpin)