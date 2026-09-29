 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Zone euro: Baisse surprise du sentiment économique en septembre
information fournie par Reuters 29/09/2026 à 11:25

Ajouter Boursorama à vos sources

Une femme fait du shopping à Paris

Une femme fait du shopping à Paris

Le ‌sentiment économique en zone euro ​a a reculé de façon inattendue en septembre, montrent les ​données publiées mardi par la Commission ​européenne.

L'indice mensuel du ⁠sentiment économique dans les pays ‌partageant l'euro ressort à 97,9 ce mois-ci, contre ​98,4 ‌en août (non révisé), alors que ⁠les analystes interrogés par Reuters attendaient un chiffre de 99,0.

Les ⁠anticipations ‌des consommateurs en matière d'inflation ⁠ont progressé à 35,2, ‌contre 33,0 (non révisé) ⁠un mois plus tôt.

Dans le ⁠secteur des ‌services, l'indice mesurant le sentiment ​progresse moins ‌que prévu, à 6,1, contre un consensus à +6,5 ​et après +5,6 (révisé de +5,8) en août.

Dans l'industrie, le ⁠sentiment s'établit à -3,8 en septembre, contre un consensus de -4,7, après -5,0 (révisé de -5,3) un mois plus tôt.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par ​Augustin Turpin)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank