La hausse des prix du cuivre aide Freeport-McMoRan à compenser la baisse de production à Grasberg

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les bénéfices dépassent les attentes de Wall Street

La production a chuté après la tragédie de Grasberg

Grasberg devrait être opérationnel à 85 % dans le courant de l'année

Les perspectives sont inférieures aux attentes; les actions chutent

(Ajout de détails tout au long de la conférence téléphonique avec les investisseurs)

Le mineur de cuivre Freeport-McMoRan

FCX.N a annoncé jeudi un bénéfice supérieur aux prévisions pour le quatrième trimestre, la hausse des prix du cuivre et de l'or ayant compensé une baisse de la production après l'accident survenu dans la mine indonésienne de Grasberg, qui a coûté la vie à sept ouvriers en septembre dernier.

Le premier producteur mondial de cuivre coté en bourse a déclaré qu'il s'attendait à ce qu'environ 85% de la production de Grasberg - la plus grande mine d'or du monde et la deuxième plus grande mine de cuivre - soit de nouveau opérationnelle d'ici la seconde moitié de l'année.

"L'incident de Grasberg a été une leçon d'humilité, mais notre équipe a relevé le défi et se consacre à la restauration sûre et durable de nos opérations", a déclaré Kathleen Quirk, directrice générale, lors d'une conférence téléphonique avec les investisseurs.

Freeport a réduit ses perspectives de production pour 2026 de 50 millions de livres , à 3,4 milliards de livres, en partie à cause de l'incident de Grasberg. La société a également présenté des perspectives de production pour 2028 inférieures à ce que certains analystes attendaient.

Les actions de la société ont baissé de 1,2 % pour atteindre 59,82 dollars à la mi-journée à New York.

LA DEMANDE DE CUIVRE AUGMENTE

La croissance des secteurs de l'intelligence artificielle et de la défense devrait faire augmenter la demande mondiale de cuivre de 50 % d'ici 2040 , un signe positif pour Freeport et d'autres producteurs de cuivre.

La société basée à Phoenix a déclaré qu'elle s'attendait à ce que sa production de cuivre aux États-Unis augmente de 8 % cette année, en partie grâce à la production de ses actifs de lixiviation , qui extraient le métal rouge à partir de piles de roches stériles.

D'ici la fin de la décennie, Freeport vise à produire annuellement 800 millions de livres de cuivre aux États-Unis par lixiviation. C'est à peu près l'équivalent de la production d'une nouvelle mine, mais à moindre coût et avec moins de problèmes réglementaires.

L'augmentation de la demande mondiale de cuivre a déclenché une frénésie de rachat dans l'ensemble du secteur, Anglo American AAL.L et Teck Resources TECKb.TO ayant finalisé une fusion de 53 milliards de dollars et Rio Tinto RIO.AX ayant entamé des pourparlers pour racheter Glencore

GLEN.L .

Quirk a déclaré à Reuters le mois dernier que Freeport se concentrerait sur le développement des actifs existants pour croître, et non sur les fusions et acquisitions.

DES RÉSULTATS SUPÉRIEURS AUX ATTENTES

Pour le trimestre, Freeport a enregistré un bénéfice de 406 millions de dollars, soit 28 cents par action, contre 274 millions de dollars, soit 19 cents par action, pour la même période de l'année précédente.

Si l'on exclut les éléments exceptionnels, Freeport a gagné 47 cents par action. Les analystes s'attendaient à un bénéfice de 29 cents par action, selon les données IBES de LSEG.

La production de cuivre de Freeport au cours du trimestre a baissé de 38,5 % à 640 millions de livres récupérables par rapport à l'année précédente, tandis que la production d'or a baissé d'environ 85 % à 65 000 onces récupérables.

Les prix du cuivre CMCU3 ont augmenté de plus de 40 % l'année dernière , en grande partie en raison des craintes de pénurie dans le cadre de la croissance rampante des secteurs de l'intelligence artificielle et de la défense.

Le prix de l'or XAU= a augmenté de 64 % l'année dernière en raison de son statut perçu comme une réserve de valeur sûre en cas d'instabilité économique et politique.