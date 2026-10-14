La hausse des prix de l'essence devrait stimuler l'inflation à la consommation aux États-Unis en septembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'indice des prix à la consommation devrait progresser de 0,6 % en septembre, sous l'effet de la hausse des prix de l'essence et des produits alimentaires

* La hausse de l'inflation à la consommation, hors alimentation et énergie, devrait avoir ralenti à 0,2 %, contre 0,3 % en août

* Le rapport sur l'IPC de septembre servira à calculer l'ajustement au coût de la vie (COLA) pour les bénéficiaires de la Sécurité sociale

par Lucia Mutikani

Les prix à la consommation aux États-Unis ont probablement bondi en septembre, sous l'effet de la hausse des coûts de l'essence et des denrées alimentaires, venant s'ajouter à une série d'événements défavorables pour le président Donald Trump et son Parti républicain à l'approche des élections de mi-mandat cruciales du 3 novembre.

Le rapport sur l’indice des prix à la consommation publié mercredi par le ministère du Travail fera suite à des enquêtes montrant une détérioration du moral des consommateurs et une baisse de la cote de popularité de Trump , sur fond de frustration face à la hausse du coût de la vie.

Un sondage Reuters/Ipsos a révélé qu’environ 78 % des Américains attribuaient la hausse des prix, qui dépasse la progression des salaires, aux politiques de Trump, notamment les droits de douane sur les importations et la guerre américano-israélienne avec l’Iran. Le rapport sur l’IPC devrait toutefois faire état d’une hausse modérée des prix hors des composantes volatiles que sont l’alimentation et l’énergie au cours du mois de septembre, ce qui réduirait encore davantage l’urgence pour la Réserve fédérale de relever à nouveau ses taux d’intérêt ce mois-ci.

Les économistes ont estimé que le ralentissement de l’inflation mensuelle dite « sous-jacente » de l’IPC n’apportait guère de réconfort aux consommateurs, en particulier à ceux qui se trouvent au bas de ce qu’ils appellent l’économie en forme de K.

“Les gens se soucient des denrées alimentaires et de l’énergie. C’est ce qu’ils ressentent au quotidien”, a déclaré Sung Won Sohn, professeur d’économie et de finance à l’université Loyola Marymount. “De nombreux électeurs se trouvent dans la partie inférieure de cette économie en forme de K. Ils souffrent de la hausse des prix de l’énergie et des denrées alimentaires, et je suppose que cela aura un impact sur les résultats des élections, comme beaucoup de gens semblent le penser.”

L’IPC devrait avoir augmenté de 0,6 % le mois dernier, après une hausse de 0,4 % en août, selon les prévisions d’une enquête de Reuters auprès d’économistes. Certains estiment que l’essence pourrait ajouter environ trois dixièmes de point de pourcentage à l’IPC. Les prix de l’essence ont bondi de 7,1 % en septembre, selon les données de l’Agence américaine d’information sur l’énergie (EIA). Les prix des denrées alimentaires devraient avoir augmenté d’au moins 0,2 % après deux hausses mensuelles consécutives de 0,1 %.

Sur les douze mois clos en septembre, l’IPC devrait avoir progressé de 3,6 % après une hausse de 3,4 % en août. La banque centrale américaine se réfère aux indices des prix des dépenses de consommation personnelles (PCE) pour définir son objectif d’inflation de 2 %.

Le rapport sur l’inflation de l’IPC de septembre sera très attendu par des millions de retraités et d’autres bénéficiaires de la Sécurité sociale qui tentent de déterminer de combien leurs prestations augmenteront l’année prochaine. L’Administration de la Sécurité sociale utilise les données de l’IPC des salariés urbains et des employés de bureau, couvrant la période allant du troisième trimestre 2025 au troisième trimestre 2026, pour déterminer l’ajustement annuel au coût de la vie applicable aux prestations de Sécurité sociale et de revenu supplémentaire de sécurité (SSI) pour 2027.

Ces programmes bénéficient aux Américains âgés ayant pris leur retraite, ainsi qu’aux personnes en situation de handicap et à certaines veuves, certains veufs et certains enfants. La Senior Citizens League, l’une des plus grandes associations de seniors du pays, prévoit une hausse de l’ajustement au coût de la vie (COLA) de 3,5 % en 2027. Cela représenterait une augmentation par rapport aux 2,8 % de 2026 et ferait passer la prestation mensuelle moyenne des retraités de 67,90 dollars à 2 007 dollars.

CHOC DES PRIX DE L’ÉNERGIE

Le choc des prix de l’énergie est suivi de près afin de détecter d’éventuels signes d’une propagation au-delà du secteur des transports. Certains économistes ont estimé que la hausse des prix des produits énergétiques n’était pas encore pleinement répercutée sur l’inflation, citant les hausses modérées de l’IPC sous-jacent. D’autres ont averti que les prix record du diesel, alors qu’aucune issue au conflit au Moyen-Orient n’est en vue, se répercuteraient bientôt sur les prix pratiqués en supermarché. Ils ont mis en avant les niveaux élevés des indicateurs de prix relevés dans les enquêtes auprès des entreprises.

Hors composantes volatiles que sont l’alimentation et l’énergie, l’IPC devrait avoir progressé de 0,2 % en septembre, après une hausse de 0,3 % en août. Le ralentissement attendu de l’inflation de l’IPC sous-jacent au cours du mois refléterait l’atténuation de l’effet de la flambée des tarifs de téléphonie mobile liée aux changements de services chez AT&T, même si une hausse supérieure aux prévisions ne peut être exclue. D’autres fournisseurs de services ont augmenté leurs tarifs en septembre.

Les tarifs aériens ont probablement encore augmenté en raison de la hausse des prix du kérosène. Des hausses modérées sont attendues pour les loyers. Les prix des biens ont probablement augmenté de façon marginale à mesure que l’impact des droits de douane s’estompe.

Sur les douze mois clos en septembre, l’inflation de l’IPC sous-jacente devrait avoir augmenté de 2,5 %, après une hausse de 2,4 % en août. Cet indicateur est en retard par rapport à l’inflation du PCE sous-jacente, qui a augmenté de 3,0 % en août, en raison des pondérations différentes attribuées aux composantes des paniers.

Le mois dernier, la Fed a relevé son taux d’intérêt de référence au jour le jour de 25 points de base, le portant dans une fourchette de 3,75 % à 4,00 % – il s’agissait de la première hausse en trois ans – et a laissé entrevoir de nouvelles hausses des coûts d’emprunt dans les mois à venir. Les marchés financiers estimaient à environ 22 % la probabilité d’une hausse des taux lors de la réunion de politique monétaire des 27 et 28 octobre, selon l’outil FedWatch du CME.

Les chances d’une hausse des taux ce mois-ci ont été réduites par les gains d’emplois décevants en septembre, ainsi que par des chiffres d’inflation PCE plus faibles que prévu pour juillet et août. Les économistes s’attendent à ce que la Fed relève ses taux en décembre.

“Si la hausse mensuelle de l’IPC sous-jacent parvient à se maintenir autour de 0,2 % en septembre, cela devrait suffire à la Fed pour faire une pause en octobre”, a déclaré Scott Anderson, économiste en chef pour les États-Unis chez BMO Capital Markets. “Toutefois, cela ne mettra pas fin au débat sur la nécessité de nouvelles hausses de taux à l’avenir.”