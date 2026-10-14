La hausse des prix à la consommation, du pétrole et des taux des bons du Trésor fait baisser le S&P 500 et le Nasdaq

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le S&P 500 et le Nasdaq reculent; le Dow Jones progresse

* Le secteur financier est celui qui recule le plus parmi les secteurs du S&P; celui de la santé est en tête des hausses

* L'indice Euro STOXX 600 progresse d'environ 0,6 %

* Le dollar se raffermit; le brut américain progresse de >1 %; le bitcoin recule; l'or baisse de >1 %

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans bondit à environ 5,30 %

14 octobre - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l'adresse

LA HAUSSE DES PRIX À LA CONSOMMATION, DU PÉTROLE ET DES TAUX DES BON TITRES DU TRÉSOR FONT BAISSER LE S&P 500 ET LE NASDAQ

Le S&P 500 et le Nasdaq ont ouvert la séance de mercredi dans le rouge, les chiffres de l’inflation , plus élevés que prévu, ayant renforcé les anticipations de hausses des taux de la Fed et fait grimper les rendements des bons du Trésor américain.

La hausse des cours du brut WTI CLc1 n’a pas non plus arrangé la situation.

Les trois principaux indices boursiers américains ont ouvert en baisse, le S&P 500 .SPX et le Nasdaq .IXIC étant en passe d’enregistrer leur troisième séance consécutive de baisse. L’indice des valeurs vedettes, le Dow .DJI , s’est démarqué en passant dans le vert dès les premières minutes de cotation.

La saison des résultats bat son plein, et les résultats sont mitigés. Bank of America BAC.N a manqué les estimations de bénéfices en raison de la faiblesse de ses activités de trading, tandis que Morgan Stanley MS.N et BlackRock ont tous deux dépassé les attentes.

Au niveau sectoriel, les sociétés minières d’or et d’argent

.XAU , les grandes banques .SPXBK , les fabricants de puces électroniques .SOX et les constructeurs immobiliers

.SPCOMHOME ont clairement pris du retard dès les premières minutes d’ouverture, tandis que le secteur de la santé .SPXHC et celui des biens de consommation de base .SPLRCS ont pris la tête du peloton.

Sur le plan géopolitique, les Houthis, soutenus par l’Iran, ont promis de nouvelles attaques contre les aéroports et les installations pétrolières saoudiennes , une initiative qui pourrait menacer les négociations de trêve en cours.

Voici la situation à 9 h 45 (heure de l'Est):

(Stephen Culp)

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