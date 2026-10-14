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Albanie: Manifestations étudiantes, incendie au ministère de l'Education
information fournie par Reuters 14/10/2026 à 18:09

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Des étudiants albanais organisent une manifestation antigouvernementale à Tirana

Des étudiants albanais organisent une manifestation antigouvernementale à Tirana

Un ‌incendie s'est déclaré mercredi au sein du ministère ​albanais de l'Education, à Tirana, en marge de manifestations étudiantes émaillées de violences et de heurts ​avec les forces de l'ordre, qui ont fait usage de ​gaz lacrymogène et de ⁠canons à eau pour disperser les manifestants.

Au ‌deuxième jour d'un mouvement de contestation contre les conditions d'apprentissage dans les universités ​du pays, ‌où les frais de scolarité ont augmenté, ⁠mais aussi la corruption politique, des milliers de personnes se sont rassemblées devant le ministère ⁠de l'Education.

Des ‌barrières en métal, des poubelles ont été ⁠jetées contre le bâtiment. Le feu s'est ‌également déclaré dans une banque attenante. ⁠On ignore dans quelles conditions s'est déclaré ⁠l'incendie au ‌sein du ministère.

"Le droit de manifestation est légitime, ​mais il ne ‌peut être une excuse à la violence, à la destruction et ​à des affrontements qui dégénèrent en pleine rue", a déclaré sur Facebook la ⁠vice-Première ministre albanaise, Albana Kociu.

"J'appelle les étudiants et tous les honnêtes citoyens qui croit dans le droit à manifester : distanciez-vous de la violence et du vandalisme!", a-t-elle ajouté.

(Reportage Fatos Bytyci, version ​française Sophie Louet)

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1 commentaire

  • 18:22

    "Qui croient " . Education et instruction . Ne pas mélanger et confondre Il y a des risques certains . Morille alain

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