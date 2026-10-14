Albanie: Manifestations étudiantes, incendie au ministère de l'Education

Des étudiants albanais organisent une manifestation antigouvernementale à Tirana
Un incendie s'est déclaré mercredi au sein du ministère albanais de l'Education, à Tirana, en marge de manifestations étudiantes émaillées de violences et de heurts avec les forces de l'ordre, qui ont fait usage de gaz lacrymogène et de canons à eau pour disperser les manifestants.
Au deuxième jour d'un mouvement de contestation contre les conditions d'apprentissage dans les universités du pays, où les frais de scolarité ont augmenté, mais aussi la corruption politique, des milliers de personnes se sont rassemblées devant le ministère de l'Education.
Des barrières en métal, des poubelles ont été jetées contre le bâtiment. Le feu s'est également déclaré dans une banque attenante. On ignore dans quelles conditions s'est déclaré l'incendie au sein du ministère.
"Le droit de manifestation est légitime, mais il ne peut être une excuse à la violence, à la destruction et à des affrontements qui dégénèrent en pleine rue", a déclaré sur Facebook la vice-Première ministre albanaise, Albana Kociu.
"J'appelle les étudiants et tous les honnêtes citoyens qui croit dans le droit à manifester : distanciez-vous de la violence et du vandalisme!", a-t-elle ajouté.
(Reportage Fatos Bytyci, version française Sophie Louet)
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