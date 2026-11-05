La hausse des frais vétérinaires pousse de plus en plus d'Américains à souscrire une assurance pour animaux de compagnie

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par Sahil Pandey

La hausse du coût des soins vétérinaires pousse de plus en plus d’Américains à souscrire une assurance pour animaux de compagnie, car les progrès de la médecine vétérinaire permettent aux propriétaires d’avoir accès à des traitements qui étaient rares, voire inexistants, il y a dix ans.

Pour Amanda Moore, 45 ans, qui vit à Norwalk, dans l'Ohio, et dont la chienne Tasha a été diagnostiquée d'un cancer mammaire, cela s'est traduit par une intervention chirurgicale, une chimiothérapie et une radiothérapie qui ont coûté environ 20.500 dollars à ce jour.

Embrace Pet Insurance lui a remboursé plus de 14.300 dollars, a-t-elle précisé. Les contrats d’assurance Embrace Pet Insurance sont souscrits par American Modern Insurance Group.

Mme Moore a précisé que la radiothérapie avait été estimée entre 3.000 et 10.000 dollars environ. On avait initialement donné environ six mois à vivre à Tasha, mais celle-ci se porte bien plus d’un an après les traitements.

“Je n’aurais pas pu me permettre de payer une grande partie de ces soins sans assurance pour animaux de compagnie,” a déclaré Mme Moore à Reuters. “Cela m’a permis de prendre des décisions en fonction de ce qui était médicalement le mieux pour Tasha plutôt qu’en fonction de mes moyens financiers.”

Selon la North American Pet Health Insurance Association, environ 7 millions d’animaux de compagnie, soit plus de 4 % des animaux de compagnie aux États-Unis, étaient couverts par des polices d’assurance en 2025, soit une hausse de 9 % par rapport à l’année précédente et de 76 % par rapport à il y a cinq ans.

Ce secteur est en passe de devenir le segment d’assurance IARD (assurance dommages) qui connaît la croissance la plus rapide, avec des primes qui devraient augmenter de 17 % pour atteindre 6,4 milliards de dollars en 2026, selon Tim Zawacki, responsable de la recherche sur les institutions financières chez S&P Global Market Intelligence.

Cette hausse intervient alors que les dépenses vétérinaires annuelles s’élevaient en moyenne à environ 560 dollars l’année dernière, selon l’Association américaine de médecine vétérinaire, tandis que les coûts des traitements spécialisés contre le cancer, des interventions chirurgicales, des diagnostics avancés et de la prise en charge des maladies chroniques peuvent s’élever à plusieurs milliers de dollars.

L’assureur Trupanion a indiqué que le montant de sa plus importante indemnisation individuelle avait dépassé les 150.000 dollars.

PROGRÈS EN MÉDECINE VÉTÉRINAIRE

Les prix des services vétérinaires ont augmenté de 4,6 % en septembre 2026 par rapport à l’année précédente, selon les données du Bureau of Labor Statistics.

Les vétérinaires et les assureurs ont indiqué que la hausse des coûts des traitements, associée à la disponibilité croissante de tests et de traitements de pointe, incite davantage de propriétaires à souscrire une assurance pour animaux de compagnie.

Karen Hauer, vétérinaire exerçant depuis plus de deux décennies, a déclaré que le coût des fournitures, des frais d’expédition, de la couverture santé des employés et de la main-d’œuvre avait augmenté.

“Certains propriétaires retardent-ils ou refusent-ils des traitements en raison de leur coût? Absolument,” a-t-elle déclaré.

L’élargissement de l’éventail des soins et des spécialistes, notamment les oncologues, les cardiologues et les dermatologues, a fait grimper les coûts.

“Cette sophistication améliore les résultats et aide les animaux de compagnie à vivre plus longtemps, mais elle augmente également les coûts,” a déclaré le Dr Jen Quammen, présidente de l’Association américaine de médecine vétérinaire.

Richard Goldstein, directeur médical mondial de la société de santé animale Zoetis ZTS.N , a indiqué que les animaux de compagnie vivent désormais environ 1,5 à 1,7 fois plus longtemps qu’il y a quarante ans, ce qui accroît la demande de traitements pour les affections chroniques et autres maladies liées à l’âge.

Des traitements tels que l’Apoquel et le Cytopoint de Zoetis ont élargi l’éventail des options disponibles pour les allergies environnementales, qui touchent jusqu’à 15 % des chiens, a précisé M. Goldstein.

Zoetis a lancé Cytopoint pour le traitement des affections cutanées allergiques en 2016, puis a obtenu les autorisations de mise sur le marché aux États-Unis pour Solensia, destiné au traitement de l’arthrose chez les chats, en 2022, et pour Librela, destiné aux chiens, en 2023.

Les injections de Cytopoint peuvent coûter entre 50 et 200 dollars environ par traitement, tandis que les injections mensuelles de Librela sont estimées entre 65 et 250 dollars selon la taille du chien, d’après les guides tarifaires publiés par Vety, MarketWatch et SpectrumCare.

Zoetis n’a pas fourni de fourchettes de prix pour ces traitements. Les coûts réels peuvent varier considérablement selon la clinique vétérinaire, la taille de l’animal, la posologie requise et la région géographique.

La société de diagnostic vétérinaire IDEXX Laboratories

IDXX.O a lancé des outils de dépistage, notamment son panel de dépistage Cancer Dx et sa plateforme de cytologie inVue Dx, qui aident les vétérinaires à diagnostiquer le cancer et d’autres pathologies plus rapidement et avec plus de précision.

La chimiothérapie, les prothèses imprimées en 3D, la chirurgie mini-invasive, les moniteurs de santé portables et les équipements de diagnostic portables contribuent également à la hausse des dépenses.

LES PRIMES D'ASSURANCE AUGMENTENT

Les assureurs expliquent que les primes augmentent en raison de la hausse des coûts vétérinaires.

“La médecine vétérinaire offre aujourd’hui plus de possibilités que jamais, ce qui signifie qu’il y a davantage de soins qui méritent d’être financés,” a déclaré Katie Seawell, directrice marketing de Trupanion.

Trupanion a indiqué que le nombre net de nouveaux abonnements pour animaux de compagnie avait augmenté de près de 40 % au deuxième trimestre par rapport à l’année précédente.

Embrace Pet Insurance a indiqué que le montant moyen de ses indemnités avait augmenté de 6,9 % au deuxième trimestre par rapport à l’année précédente, pour atteindre 432 dollars. La compagnie a versé 62,9 millions de dollars à ses assurés au cours du trimestre.

Maribeth Roufus, qui réside en Arizona, a eu un choc en recevant la facture des soins liés à la hernie discale de sa chienne Pepita: environ 10.000 dollars.

L'assurance a remboursé 7.791,02 dollars sur la facture vétérinaire de Pepita, qui s'élevait à 10.038,77 dollars, laissant Mme Roufus avec environ 2.247,75 dollars à sa charge.

“Comme je savais qu’une opération de cette ampleur serait couverte par ma police d’assurance, j’ai simplement dit: Sauvez ma petite chérie,” a-t-elle déclaré.