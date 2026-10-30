La hausse des coûts salariaux ralentit au troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le Nasdaq recule de plus de 2 %, le S&P 500 baisse de plus de 1 % et le Dow Jones fléchit

* Le secteur technologique est le plus faible du S&P 500; celui de l'énergie affiche la plus forte hausse

* L'indice Euro STOXX 600 recule d'environ 0,3 %

* Le dollar s'apprécie; le brut américain progresse de plus de 2 %; l'or recule d'environ 2,5 %; le bitcoin chute d'environ 2,3 %

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans recule à environ 4,95 %

30 octobre - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l'adresse

LE RYTHME DE CROISSANCE DES COÛTS SALARIAUX S'ESSOUFLE AU 3e TRIMESTRE

L'indice des coûts salariaux du ministère du Travail

USEMPC=ECI a progressé de 0,8 % au troisième trimestre en glissement trimestriel annualisé, soit un rythme légèrement inférieur à celui du deuxième trimestre (0,9 %) et conforme aux prévisions du consensus.

Les salaires et les charges sociales ont augmenté respectivement de 0,7 % et 0,9 %, marquant un léger ralentissement par rapport au trimestre précédent.

"La Fed a indiqué que les coûts de main-d’œuvre ne constituaient plus un risque d’inflation", écrit Carl Weinberg, économiste en chef chez High Frequency Economics. "Les chiffres d’aujourd’hui confirment ce jugement."

"Les hausses salariales ont dépassé les hausses de prix au cours des douze derniers mois", ajoute Carl Weinberg. "Cela suggère que les dépenses de consommation peuvent continuer à progresser."

Ce rapport — associé aux données JOLTS, aux demandes d’allocations chômage, aux chiffres ADP et aux licenciements Challenger attendus la semaine prochaine — constitue le prologue du rapport sur l’emploi du mois d’octobre du ministère du Travail, qui sera publié dans une semaine et qui devrait indiquer que l’économie américaine a créé 65 000 emplois ce mois-ci, le taux de chômage restant stable à 4,2 %.

(Stephen Culp)

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