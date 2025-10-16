La Guyane ne renonce pas à l'exploitation du gaz, selon le vice-président

Le vice-président de la Guyane a déclaré jeudi que le pays n'écarterait de la table des négociations aucun projet d'exploitation de gaz, y compris les futurs projets d'Exxon Mobil XOM.N .

Le huitième projet d'Exxon, Longtail, devrait être le premier à exploiter du gaz non associé en Guyane, et deux autres découvertes, Haimara et Pluma, pourraient suivre. Un cadre d'Exxon a déclaré ce mois-ci que la transformation du gaz en gaz naturel liquéfié (LNG) pourrait ne pas être une priorité pour la société dans certains projets.