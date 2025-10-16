La Guyane n'écartera aucun développement gazier, selon le vice-président

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le vice-président de la Guyane a déclaré jeudi que le pays n'écartera de la table des négociations aucun projet de développement gazier, y compris les futurs projets offshore d'Exxon Mobil XOM.N .

Le huitième projet d'Exxon, Longtail, devrait être le premier à exploiter du gaz non associé en Guyane, et deux autres découvertes, Haimara et Pluma, pourraient suivre. Un cadre d'Exxon a déclaré ce mois-ci que la transformation du gaz en gaz naturel liquéfié (GNL) pourrait ne pas être une priorité pour la société dans certains projets.

"(Le gaz) est une priorité pour nous", a déclaré le vice-président Bharrat Jagdeo lors de sa conférence hebdomadaire, ajoutant que la Guyane souhaite monétiser ses réserves de gaz.

Un consortium dirigé par Exxon, qui contrôle toute la production de pétrole et de gaz dans le pays sud-américain, a commencé en février à demander l'approbation du gouvernement pour Longtail, espérant que le projet sera autorisé l'année prochaine pour un démarrage en 2030.

Longtail devrait produire jusqu'à 1,5 milliard de pieds cubes par jour de gaz naturel et 290 000 barils par jour de condensat par le biais d'une installation de production flottante qui aura la capacité d'exporter, a déclaré le groupe au gouvernement cette année.

Cependant, la stratégie gazière d'Exxon en Guyane, qui pourrait impliquer le GNL, n'a pas encore été entièrement conçue.