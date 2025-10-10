 Aller au contenu principal
La Guinée inculpe 60 personnes pour une émeute meurtrière dans une mine d'or
information fournie par Reuters 10/10/2025 à 20:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Guinée a inculpé 60 personnes pour incendie criminel, vol et meurtre après une émeute meurtrière à la société privée Weily Mining dans la région aurifère de Siguiri, au nord-est du pays, ont déclaré les procureurs vendredi.

Les troubles ont éclaté le 4 octobre après que les habitants ont exigé la libération de 17 personnes détenues à la suite d'un incident de vandalisme sur le même site, a déclaré le procureur de la République de Siguiri, Ibrahima I. Camara, dans un communiqué.

Les manifestants ont pris d'assaut la mine, incendiant 10 bus, deux camionnettes - dont une appartenant à la gendarmerie - et deux bâtiments. Deux personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées.

Les chefs d'accusation comprennent l'incendie volontaire, la destruction de biens et la complicité de meurtre.

Weily Mining, qui a déclaré avoir exporté son premier or de la mine de Niagassola en septembre 2024, n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

La violence met en évidence les tensions croissantes à Siguiri , où se trouvent les multiples mines d'or à ciel ouvert d'AngloGold Ashanti AU.N et qui est en proie à l'exploitation minière artisanale illégale.

La Guinée, qui détient les plus grandes réserves de bauxite au monde et de vastes gisements de minerai de fer à Simandou , a été le théâtre de troubles croissants sur les sites miniers dans le cadre d'une répression réglementaire .

La junte militaire, au pouvoir depuis 2021, a cherché à stimuler la croissance économique en renégociant les contrats miniers, en accélérant le développement des projets et en augmentant les revenus de l'État provenant des vastes richesses en ressources naturelles de la Guinée.

Les autorités ont déclaré que les enquêtes sur l'émeute seront menées conjointement par la police et la gendarmerie.

