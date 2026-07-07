La guerre en Ukraine "bientôt réglée", espère Trump

Le président américain Donald Trump a déclaré mardi qu'il s'était entretenu avec ses homologues russe et ukrainien et qu'il espérait que le conflit opposant Kyiv à Moscou soit bientôt réglé.

"J'ai eu une très bonne conversation avec le président (russe Vladimir) Poutine", a déclaré Donald Trump lors d'une rencontre avec le président turc Recep Tayyip Erdogan au sommet de l'Otan en Turquie.

"Nous avons eu une longue conversation, qui a duré un bon moment. Et j’ai également parlé avec le président (ukrainien Volodimir) Zelensky juste après. Je pense qu’ils souhaitent tous les deux parvenir à un accord. … Je pense que nous allons régler cette affaire, bientôt, je l’espère", a-t-il ajouté.

Volodimir Zelensky et Donald Trump devraient également se rencontrer mercredi lors du sommet de l'Otan à Ankara, après des mois d’attaques de l’Ukraine contre le secteur énergétique russe et alors que les frappes massives de Moscou ont fait 50 morts à Kyiv depuis le début du mois.

Volodimir Zelensky a déclaré mardi qu’il comptait aborder le besoin urgent de l’Ukraine en systèmes de défense aérienne - principalement Patriot - pour se protéger contre les missiles balistiques meurtriers de la Russie.

(Reportage Humeyra Pamuk et Katharine Jackson ; rédigé par Doina Chiacu; version française Etienne Breban, édité par Sophie Louet)