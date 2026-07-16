La guerre en Iran place les compagnies aériennes européennes, épuisées par la crise, face à une restructuration

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* Airbus revoit à la baisse ses prévisions concernant la demande à long terme d'avions de ligne

* Selon les analystes, les compagnies aériennes européennes en difficulté risquent de connaître des problèmes de trésorerie d’ici au printemps prochain

* Le directeur général de l'IATA estime que les coûts élevés du carburant entraîneront des faillites et des rachats

* La compagnie low-cost easyJet menacée de rachat, airBaltic aux prises avec des problèmes d'endettement

par Joanna Plucinska, Tim Hepher et Alessandro Parodi

Alors que la reprise des tensions dans le Golfe fait grimper les prix du pétrole, les investisseurs du secteur aérien et les dirigeants de l’industrie voient se multiplier les signes indiquant que les transporteurs européens les plus fragiles financièrement pourraient être confrontés à une restructuration du marché. La compagnie low-cost britannique easyJet EZJ.L est sur le point de faire l’objet d’un rachat mené par des investisseurs américains , qui verrait cette compagnie aérienne, créée il y a 30 ans, passer en mains privées à une valorisation bien inférieure à son pic d’avant la pandémie; airBaltic recherche un financement à court terme pour éviter le défaut de paiement; et la compagnie norvégienne Norse Atlantic NORSE.OL procède actuellement à une revue stratégique. Alors qu’une grande partie du secteur a assaini ses finances après la COVID-19, la flambée des prix du carburant a pesé sur les cours boursiers et mis à nu la fragilité des bilans de certains transporteurs qui envisagent désormais des restructurations, des rachats ou même une procédure de protection contre la faillite. "Nous présentons, je pense, des projets de restructuration à quatre ou cinq très grandes compagnies aériennes en Europe en ce moment même", a déclaré à Reuters Barema Bocoum, responsable de la région EMEA au sein du cabinet de conseil financier Interpath.

Le mois dernier, le secteur aérien mondial a presque divisé par deux ses prévisions de bénéfices pour 2026, invoquant le conflit au Moyen-Orient qui a fait grimper les coûts du carburant, perturbé des couloirs aériens clés et mis en évidence la fragilité d’un secteur fonctionnant avec de faibles marges. Les banquiers, investisseurs et analystes ont indiqué que la guerre interminable en Iran , qui a provoqué une flambée des prix du carburant cette année, a aggravé les pressions sur les coûts qui persistent depuis la pandémie. " On a l’impression que le cycle est terminé avant même d’avoir commencé ", a déclaré Rob Morris, analyste aéronautique basé au Royaume-Uni.

LES COMPAGNIES AÉRIENNES EN MODE " PRUDENT " Ce contexte plus difficile a conduit les compagnies aériennes à modérer leurs projets d’expansion. Airbus AIR.PA a révisé ce mois-ci à la baisse ses prévisions de demande d’avions de ligne sur 20 ans, la guerre et les tensions commerciales ayant freiné ce qui avait été un rebond marqué de l’activité après la pandémie.

"Les compagnies aériennes se contentent pour la plupart d’une croissance très modeste aux États-Unis, en Europe et en Asie du Sud-Est", a déclaré Bertrand Grabowski, conseiller en aviation et ancien banquier spécialisé dans ce secteur.

" À quelques exceptions près, comme Turkish Airlines, les transporteurs font généralement preuve d’une grande prudence dans l’augmentation de leurs capacités. " La hausse des coûts du kérosène, qui peut représenter plus d’un tiers des dépenses des compagnies aériennes lorsque les prix sont élevés, a suscité des inquiétudes quant à la santé financière des transporteurs cette année. Si les prix du kérosène se sont stabilisés ces dernières semaines, la reprise de la volatilité au Moyen-Orient a ravivé les doutes quant à la capacité des compagnies aériennes européennes les plus fragiles à générer suffisamment de liquidités pendant la saison estivale, cruciale pour leur survie, afin de passer l’hiver. " Ce sont probablement les plus petites compagnies aériennes qui sont en danger ", a déclaré James Halstead, analyste aéronautique basé à Londres, ajoutant que la perte de trafic pendant la saison estivale, période clé, pourrait s’avérer fatale pour certaines compagnies dans un secteur qui dépend fortement de la trésorerie disponible.

Il a indiqué que les compagnies aériennes pourraient s’en sortir tant bien que mal cet été, mais qu’elles risquaient d’être confrontées à des défis plus importants au début de l’année prochaine. " En général, les compagnies aériennes se retrouvent à court de liquidités en février ", a-t-il précisé. La compagnie polonaise LOT est soupçonnée depuis des années d’être une cible de consolidation, tandis que la lettone airBaltic a vu le rendement de son obligation à échéance 2029

LV281972596= s’envoler cette année, reflétant une perception accrue du risque par les investisseurs. Les actions de Norse se sont effondrées pour atteindre un niveau proche de zéro depuis son introduction en bourse très médiatisée en 2021. Un porte-parole d’airBaltic a refusé de commenter. LOT a déclaré que ses performances au cours des dernières années démontraient la solidité de son modèle économique et de sa stratégie à long terme. Norse n’a pas répondu à une demande de commentaire.

LE SECTEUR AÉRIEN A TOUJOURS DÉFIÉ LES PRÉVISIONS DE FAILLITE Le secteur a souvent déjoué les prévisions de faillites généralisées en faisant preuve de résilience face aux chocs extérieurs, mais certains analystes affirment qu’il existe des signaux d’alerte indiquant que la tendance haussière observée depuis la pandémie s’essouffle en raison de la hausse des prix du carburant. Les plans de capacité, les prix des avions d’occasion et le nombre de faillites font partie des indicateurs que les analystes surveillent pour détecter les signes d’un ralentissement de cette forte dynamique. Aux États-Unis, la hausse des coûts du carburant, de la main-d’œuvre, de la maintenance et des crédits-bails a progressivement érodé l’avantage concurrentiel des compagnies low-cost et a contribué à la faillite de Spirit Airlines en mai. Les analystes ont averti que le bilan de la compagnie low-cost Wizz Air WIZZ.L était fragile, ce qui en ferait une cible potentielle de consolidation. La compagnie affirme disposer de liquidités suffisantes, bien que son directeur général, Jozsef Varadi, ait déclaré aux journalistes en avril qu’il s’attendait à ce que d’autres faillites frappent le secteur à la fin de l’été, en raison de la chute des réservations anticipées pour la saison hivernale, moins lucrative.

Il a toutefois ajouté que Wizz pourrait tirer profit des difficultés rencontrées par d’autres compagnies et leur racheter certaines liaisons.

" Nous restons à l’affût des opportunités ", a-t-il déclaré. Willie Walsh, directeur général de l’Association internationale du transport aérien (IATA), a déclaré à Reuters en juin que certaines compagnies aériennes feraient faillite ou seraient rachetées par des transporteurs plus importants, en particulier si les prix du carburant restaient élevés.

" Malheureusement, je pense que certaines compagnies auront beaucoup de mal à faire face à ce prix élevé du carburant ", a déclaré Willie Walsh.