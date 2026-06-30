La guerre en Iran et l'essor de l'IA provoquent des fluctuations brutales sur les marchés mondiaux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La guerre en Iran, la remontée des fabricants de puces d'IA et l'introduction en bourse de SpaceX dominent l'actualité

* Les cours du pétrole et du gaz ont flambé avant de reculer

* La série record de l’or s’est soudainement effondrée tandis que le yen a été malmené

* Meilleur premier semestre pour les actions des marchés émergents depuis 2009

* Les obligations vénézuéliennes ont grimpé en flèche

par Marc Jones

Les investisseurs ont dû avaler des comprimés contre le mal des transports cette année, alors que les turbulences liées à la guerre en Iran se sont heurtées à un boom apparemment imparable de tout ce qui touche à l’IA et au phénoménal.

La capitalisation boursière mondiale affiche désormais une hausse de 7 000 milliards de dollars par rapport à fin 2025, alors même que la guerre avait provoqué une chute de 9 000 milliards de dollars en mars, lorsque le prix du pétrole avait grimpé à 120 dollars le baril et que les espoirs d’une baisse des taux d’intérêt avaient été anéantis.

Le marché boursier sud-coréen a bondi de 100 % et SpaceX , l’entreprise d’Elon Musk évaluée à 2 000 milliards de dollars, a pris son envol, mais les « Sept Magnifiques », ces géants de la technologie, sont globalement en baisse et l’or a soudainement perdu de son éclat.

Charlie Robertson, conseiller économique en chef chez Equity Bank, a déclaré que la situation était stupéfiante, non pas à cause de ce qui s’est passé, mais à cause de ce qui ne s’est pas passé.

« Nous avons connu l’un des plus grands chocs géopolitiques qu’il soit possible d’imaginer, et cela n’a toujours pas ébranlé les marchés mondiaux », a-t-il déclaré.

L’indice MSCI All-Country World .MIWD00000PUS a bondi de près de 10 %, soit environ 7 000 milliards de dollars de capitalisation boursière, au cours du premier semestre. Il a également enregistré son meilleur deuxième trimestre depuis 2020, même si ce résultat fait pâle figure face à la progression record de l’indice sud-coréen .KS11 .

Les marchés des changes, quant à eux, ont été secoués par les difficultés du yen japonais JPY= , qui se trouve à son plus bas niveau depuis 40 ans , malgré les 11 700 milliards de yens (72,25 milliards de dollars) dépensés par Tokyo pour tenter de le soutenir.

Le Nikkei .N225 a bondi de près de 40 %, mais Michael Metcalfe, responsable de la stratégie macroéconomique mondiale chez State Street, a déclaré que le sort du yen était désormais devenu un facteur de risque mondial majeur.

« Tout dépendra de ce qu’il adviendra de la demande japonaise de titres à revenu fixe en cas de crise du yen », a-t-il déclaré, évoquant le risque que la hausse des taux d’intérêt japonais ne ramène les capitaux au Japon et ne déclenche des vagues de ventes ailleurs.

La hausse globale de 3 % du dollar suggère que les récentes rumeurs sur son déclin étaient prématurées, a ajouté M. Metcalfe, même si les analystes de BofA estiment qu’il reste pour l’instant une devise « à louer, et non à posséder ».

UNE COURSE FOLLE DÈS LE PREMIER JOUR Cette année a été marquée par des rebondissements spectaculaires, avec l’arrestation par les États-Unis du président vénézuélien , puis les revendications de Donald Trump visant à prendre le contrôle du Groenland , tout en proférant des menaces de droits de douane à tout va.

Le mois de janvier a enregistré la plus forte hausse mensuelle des cours de l’or depuis les dernières phases de la crise financière mondiale, mais ceux-ci ont récemment amorcé un mouvement de recul.

L’or XAU= a perdu plus de 12 % en juin, s’acheminant vers son pire mois depuis octobre 2008 et sa plus forte baisse trimestrielle depuis 2013. Pour être honnête, sa valeur avait doublé depuis le début de l’année dernière.

Les obligations vénézuéliennes , sur lesquelles Caracas n’a effectué aucun paiement depuis neuf ans, ont bondi de 55 % depuis la capture par les États-Unis du président Nicolas Maduro, ce qui en fait les titres les plus performants au monde.

Les principaux marchés obligataires terminent le premier semestre sur des évolutions plus modestes. Les rendements des bons du Trésor américains et britanniques à 10 ans ont progressé d’environ 24 points de base (bps) US10YT=RR tandis que ceux de l’Allemagne sont restés stables et que ceux du Japon ont augmenté d’environ 50 points de base.

La situation a toutefois été marquée par la volatilité. Les coûts d’emprunt du Royaume-Uni ont atteint leur plus haut niveau depuis des décennies GB10YT=RR , alors que les inquiétudes concernant ses finances refaisaient surface. Les rendements américains à 30 ans ont atteint leur plus haut niveau depuis 2007 US30YT=RR et les rendements japonais à 10 ans JP10YT=RR ont atteint des sommets historiques.

« UN CLIMAT DE RISQUE »

La plupart des gains boursiers du deuxième trimestre ont été alimentés par une forte hausse de tout ce qui touche à l’IA, en particulier sur les marchés asiatiques.

Le S&P 500 .SPX a progressé de 14 % et le Nasdaq .IXIC , qui a accueilli dans ses rangs il y a quelques semaines SpaceX

.SPXC.O , la société de Musk évaluée à 2 000 milliards de dollars, a gagné 20 %.

Il existe toutefois quelques exceptions notables. Chacun des « Magnificent Seven », ces géants de la technologie, a sous-performé l’indice mondial MSCI .MIWD00000PUS et la Banque des règlements internationaux vient d’avertir que des rendements décevants dans le domaine de l’IA pourraient déclencher de graves turbulences sur les marchés mondiaux.

Le second semestre s’annonce lui aussi mouvementé. Les marchés britanniques attendent avec inquiétude la nomination d’un nouveau Premier ministre, le yen reste fragile, le nouveau président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, tient un discours « hawkish » et Trump se prépare activement pour les élections de mi-mandat américaines de novembre.

M. Robertson, d’Equity Bank, craint qu’une avalanche d’introductions en bourse à venir ne marque le « pic de l’IA » avant la fin de l’année, tandis que Patrick Dupont-Liot, directeur général des marchés des capitaux d’emprunt chez Standard Chartered, perçoit une « note de risque ».

« Aucun d’entre nous n’a de boule de cristal, nous ne savons pas ce qui va réellement se passer, mais nous savons que Trump n’a cessé de nous surprendre depuis son arrivée au pouvoir », a déclaré M. Dupont-Liot.