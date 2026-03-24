La guerre des offres de Janus Henderson s'intensifie : Trian et General Catalyst relèvent leur offre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Trian et General Catalyst portent l'offre de Janus à 8 milliards de dollars

* Les actions de Janus augmentent à la suite de l'offre entièrement en numéraire

* Le conseil d'administration du gestionnaire d'actifs soutient l'opération par rapport à l'offre de Victory Capital

* L'offre de Victory, d'un montant de 8,6 milliards de dollars, combine des liquidités et des actions

(Ajoute des détails du communiqué dans les paragraphes 7 à 9, le contexte et l'historique dans l'ensemble du document, un graphique sur la performance des actions; met à jour les actions dans le paragraphe 4) par Manya Saini

Trian Fund Management de Nelson Peltz et General Catalyst ont relevé leur offre d'achat de Janus Henderson JHG.N à 52 dollars par action mardi, alors qu'ils tentent de repousser une poursuite persistante de Victory Capital VCTR.O pour le gestionnaire d'actifs de 493 milliards de dollars.

La lutte pour Janus Henderson s'est intensifiée, Victory faisant avancer ce qu'elle appelle une offre supérieure bien que Janus ait déclaré préférer l'offre rivale.

La nouvelle offre de Trian et General Catalyst , évaluée à environ 8 milliards de dollars, représente une prime de 25 % par rapport au cours de l'action de Janus, qui n'a pas été affecté, et est supérieure de 3 dollars par action à leur offre précédente. À titre de comparaison, l'offre en numéraire et en actions de Victory s'élevait à environ 8,6 milliards de dollars.

Les actions de Janus ont augmenté de 2,6 % dans la matinée, tandis que celles de Victory Capital ont progressé de 1 %.

LES TENSIONS MONTENT ENTRE LES PRÉTENDANTS

Janus a déclaré mardi que l'accord avec Trian et General Catalyst était la seule proposition que son comité spécial avait jugée susceptible d'être menée à bien.

Le gestionnaire d'actifs a déclaré que le comité et les conseillers ont tenu six réunions avec Victory depuis qu'elle a soumis sa première proposition le 26 février. "Après six discussions distinctes, il est impossible d'échapper à la réalité: la proposition de Victory n'est pas et ne sera jamais réalisable", a déclaré le gestionnaire d'actifs.

Janus a déclaré que ses principaux clients et partenaires de distribution, y compris les unités de gestion de patrimoine de trois des plus grandes banques du monde, ont fait savoir à son comité spécial qu'ils auraient de sérieuses réserves quant au maintien des liens s'il concluait un accord avec Victory.

Les clients bancaires, qui représentent 52 % du chiffre d'affaires et 55 % des actifs gérés, devraient donner leur accord pour que l'opération soit conclue.

Victory n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters sur la nouvelle offre de Trian et General Catalyst.

La semaine dernière, Trian, le principal actionnaire de Janus avec une participation de 20,7 %, a fait part de ses préoccupations au sujet de la dernière offre de Victory.

Victory a répliqué jours plus tard, déclarant que Trian faisait "des efforts pour couvrir le marché de fausses informations"

SUIVI DES OFFRES

La guerre des offres pour le gestionnaire d'actifs met en évidence le rythme de la consolidation dans le secteur, façonné par la pression des frais et l'essor de l'investissement passif à bas prix, ce qui incite les entreprises à se développer par le biais de transactions pour rester compétitives.

La semaine dernière, Victory a révisé son offre pour y inclure une composante en numéraire plus élevée. Sa dernière offre était de 40 dollars en espèces et 0,25 de ses actions pour chaque action Janus, contre une proposition antérieure de 30 dollars en espèces et 0,35 de ses actions.

En décembre, Janus avait accepté un rachat en numéraire de 7,4 milliards de dollars par Trian et General Catalyst, mettant ainsi un terme à une campagne activiste de plus de cinq ans menée par le fonds spéculatif du milliardaire.

Janus a déclaré que la transaction avec Trian et General Catalyst devrait être finalisée d'ici à la mi-2026 et que son assemblée générale annuelle est prévue pour le 16 avril, date à laquelle il a recommandé aux actionnaires d'approuver l'opération.

"Trian et General Catalyst ont déjà réalisé des progrès significatifs en vue de la conclusion de l'opération et sont sur la bonne voie pour satisfaire à toutes les conditions en suspens", a déclaré Janus.

Goldman Sachs agit en tant que banque conseil du comité spécial de Janus.