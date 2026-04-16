La guerre d'Iran révèle l'état de faiblesse des forces armées britanniques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Sarah Young et Andrew MacAskill

La guerre d'Iran a exposé les forces armées britanniques , mettant la pression sur le Premier ministre Keir Starmer pour qu'il tienne ses promesses d'investir dans la défense, après des années d'avertissements de la part des chefs militaires sur la diminution des capacités du Royaume-Uni. Lorsqu'une base militaire britannique à Chypre a été touchée par un drone au début du conflit iranien en mars, le Royaume-Uni, dont la marine était la plus importante au monde au début de la Seconde Guerre mondiale, a mis trois semaines à déployer un navire de guerre en Méditerranée orientale. La France, la Grèce et l'Italie ont envoyé des navires de guerre à Chypre en quelques jours. La diminution de la capacité militaire de la Grande-Bretagne a été enregistrée par le président américain Donald Trump. Il a qualifié les deux porte-avions britanniques de "jouets" , tandis que son secrétaire à la défense, Pete Hegseth, s'est moqué de ce qu'il a appelé la "grande et méchante Royal Navy".

Défendant son bilan en matière de forces armées, Keir Starmer a déclaré mercredi que son gouvernement, au pouvoir depuis près de deux ans, avait mis en place la plus forte augmentation durable des dépenses militaires depuis la guerre froide.

Les forces armées britanniques sont aujourd'hui deux fois moins nombreuses qu'elles ne l'étaient à l'époque et l'armée n'a jamais été aussi réduite depuis le début du XIXe siècle.

Vous trouverez ci-dessous des informations sur l'ampleur du déclin et les capacités actuelles du pays.

LA MARINE ROYALE

La Royal Navy britannique compte 38 000 personnes. Elle exploite deux porte-avions et une flotte combinée de 13 destroyers et frégates.

En 1991, elle comptait environ 62 000 personnes, trois porte-avions et une cinquantaine de destroyers et de frégates.

Les retards dans l'envoi d'un navire de guerre à Chypre ont suscité des critiques à l'égard de la flotte de surface disponible de la marine.

Le HMS Dragon, un destroyer de défense aérienne de type 45, est arrivé en Méditerranée orientale le 23 mars, tandis que la Royal Navy a déclaré, depuis le début de la guerre d'Iran, qu'elle modernisait le RFA Lime Bay afin d'améliorer ses capacités en matière de chasse aux mines et de technologies autonomes.

Ce déploiement est comparable à celui de la guerre du Golfe en 1990-1991, lorsque la Royal Navy avait envoyé 21 navires de surface et deux sous-marins, ainsi que 11 navires de la Royal Fleet Auxiliary dans la région.

La réduction de la flotte intervient après des décennies de réduction du financement de la défense depuis le début des années 1990. À l'époque, environ 3,8 % du produit intérieur brut étaient consacrés à l'armée, contre 2,3 % en 2024.

Jusqu'en décembre 2025, la Grande-Bretagne a eu un navire de guerre présent au Moyen-Orient pendant des décennies, mais cela a pris fin lorsque le HMS Lancaster a été mis hors service à Bahreïn, quelques semaines avant le début de la guerre d'Iran.

Les frégates vieillissantes de la Royal Navy doivent être retirées du service avant que des navires de remplacement ne soient disponibles, tandis que les destroyers sont en cours d'entretien. Une flotte de 13 nouvelles frégates de type 26 et 31 devrait entrer en service dans les années à venir. La Royal Navy est également mise à rude épreuve par les menaces russes plus proches de chez elle, les navires de guerre britanniques ayant récemment passé un mois dans l'Atlantique Nord à traquer les sous-marins russes .

Environ un cinquième du budget de la défense britannique est consacré aux sous-marins nucléaires. Cela comprend la force de dissuasion nucléaire Trident, composée de quatre sous-marins de classe Vanguard. Dans le cadre de la politique de dissuasion continue en mer, au moins un de ces sous-marins patrouille en mer à tout moment.

Les sous-marins de classe Vanguard seront remplacés par des sous-marins de classe Dreadnought au début des années 2030.

ROYAL AIR FORCE

La RAF compte plus de 150 avions de combat en service, dont deux tiers sont des Eurofighter Typhoons et le reste des Lockheed Martin F-35. Elle dispose d'un personnel permanent d'environ 31 000 personnes. En 1991, la RAF disposait d'environ 700 avions de combat à réaction rapide et d'environ 88 000 personnes. Pendant la guerre du Golfe de 1990-1991, elle a déployé 157 avions dans la région, dont plus de 80 avions de chasse.

Avant le début de la guerre d'Iran, la Grande-Bretagne a envoyé six F-35 à Chypre et quatre Typhoons du 12e escadron, une unité conjointe de la RAF et du Qatar, au Qatar. Elle a ensuite envoyé quatre Typhoons supplémentaires au Qatar au début du mois de mars, après le début des frappes américaines et israéliennes sur l'Iran.

Contrairement à la guerre du Golfe, où la Grande-Bretagne était un membre actif de la coalition dirigée par les États-Unis contre l'Irak de Saddam Hussein, elle n'est pas directement impliquée dans le conflit actuel avec l'Iran, bien que Keir Starmer ait autorisé ce qu'il appelle des missions défensives visant à protéger les habitants de la région, y compris les citoyens britanniques.

ARMÉE

Les effectifs de l'armée britannique s'élèvent actuellement à 74 000 personnes à temps plein, contre 148 000 en 1991.

Le nombre de chars de combat principaux est passé d'une flotte d'environ 1 200 à la fin de la guerre froide à environ 150 actuellement opérationnels.