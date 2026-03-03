La guerre au Moyen-Orient pourrait alimenter l'inflation, selon le directeur général d'Aberdeen, mais l'impact sur la croissance mondiale devrait être limité

* Le conflit au Moyen-Orient n'aura qu'un impact limité sur la croissance mondiale - directeur général

* La hausse des bénéfices est éclipsée par la poursuite des sorties de fonds des clients

* Les gestionnaires d'actifs européens sont confrontés à la pression de leurs concurrents américains plus importants

L'escalade du conflit au Moyen-Orient pourrait attiser l'inflation en entraînant une hausse des prix de l'énergie, mais il est peu probable qu'elle fasse dérailler la croissance mondiale, a déclaré le directeur général d'Aberdeen ABDN.L , Jason Windsor, mardi, alors que le gestionnaire d'actifs britannique affichait un bénéfice annuel supérieur aux prévisions.

Les résultats ont néanmoins déçu les investisseurs et les actions ont chuté de 8 % dans les premiers échanges.

Une vente globale des actions s'est approfondie mardi, et le FTSE 250 a chuté de près de 3%, les investisseurs ayant évalué les implications des frappes américaines et israéliennes sur l'Iran, sur les prix de l'énergie et l'économie mondiale.

"La situation pourrait être inflationniste si elle persiste", a déclaré M. Windsor aux journalistes, ajoutant que le gestionnaire d'actifs estimait que la contagion économique du conflit pourrait être limitée. "Nous pensons avant tout qu'il n'aura pas d'impact majeur sur la croissance mondiale."

LE PERSONNEL DES ÉMIRATS ARABES UNIS EST INVITÉ À S'ABRITER CHEZ LUI

Aberdeen a conseillé au personnel de son bureau aux Émirats arabes unis de se réfugier chez eux et a aidé certains de ceux qui étaient bloqués dans la région à rentrer chez eux, y compris par des vols en provenance d'Arabie saoudite, a déclaré Windsor.

La société londonienne a annoncé une hausse de 4 % de son bénéfice annuel, en partie grâce à des réductions de coûts plus importantes que prévu. Toutefois, les bonnes performances de sa plateforme grand public Interactive Investor ont été éclipsées par les résultats mitigés d'autres unités servant les institutions et fournissant des conseils en matière d'investissement , qui ont perdu les liquidités de leurs clients.

Les gestionnaires de fonds actifs européens ont globalement amélioré leurs résultats, mais restent soumis à la pression concurrentielle de leurs grands rivaux américains, tels que BlackRock BLK.N , qui proposent des fonds indiciels moins chers.

Le mois dernier, le britannique Schroders SDR.L a accepté un rachat de 9,9 milliards de livres par le gestionnaire d'actifs américain Nuveen NIM.N , soulignant ainsi la recherche d'échelle par les acteurs européens.

SE CONCENTRER SUR LA TAILLE DANS LES DOMAINES SPÉCIALISÉS

Aberdeen peut encore rivaliser avec des concurrents plus importants, a déclaré M. Windsor, ajoutant qu'il se concentrait sur la taille dans les domaines spécialisés des actions, des titres à revenu fixe et des actifs réels.

La société a enregistré un bénéfice d'exploitation ajusté de 264 millions de livres (353 millions de dollars), en hausse de 4 % par rapport à 2024, et a déclaré avoir réalisé 180 millions de livres d'économies, dépassant son objectif de 150 millions de livres.

Aberdeen a toutefois ajouté que son activité de conseil n'atteindrait pas son objectif de 1 milliard de livres d'entrées nettes avant 2027.

La société avait déjà fait état d'une augmentation de 9 % des actifs gérés, qui atteignent 556 milliards de livres, et de sorties nettes de 3,9 milliards de livres - à un moment où de nombreux concurrents ont enregistré des entrées - dans une mise à jour commerciale en janvier.

