La guerre au Moyen-Orient fait grimper les coûts du cuivre de Codelco au Chili

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails sur la production et les orientations aux paragraphes 2 à 7) par Fabian Cambero

Les hausses de prix dues à la guerre au Moyen-Orient ont augmenté les coûts de Codelco, le premier producteur mondial de cuivre, mais l'entreprise publique chilienne est toujours en bonne voie pour atteindre son objectif de production pour 2026, a déclaré le président Maximo Pacheco à Reuters lundi.

La société minière vise à produire 1,344 million de tonnes métriques de cuivre cette année, après avoir atteint son niveau le plus bas depuis un quart de siècle en 2022 et 2023, et espère augmenter sa production à 1,7 million de tonnes d'ici 2030.

La guerre au Moyen-Orient a toutefois fait grimper le coût au comptant de Codelco d'au moins 10 cents par livre, "ce qui est beaucoup", a déclaré Maximo Pacheco.

"Le plus grand défi pour l'industrie est la continuité opérationnelle, et nous avons constaté qu'il est de plus en plus difficile de produire du cuivre tous les jours", a-t-il ajouté.

Codelco a réussi à se protéger en achetant suffisamment d'acide sulfurique - nécessaire à la production - pour couvrir toute l'année avant que les prix ne commencent à augmenter.

"Nous pouvons faire face à la situation actuelle de l'acide sulfurique avec une relative facilité", a déclaré Maximo Pacheco.

Codelco a produit 271 300 tonnes de cuivre au cours du premier trimestre, ce qui représente une baisse par rapport à l'année dernière en raison d'une maintenance programmée, mais reste dans les limites prévues, a déclaré Maximo Pacheco.