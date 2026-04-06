La guerre au Moyen-Orient entraînera un ralentissement de la croissance et une hausse de l'inflation, déclare la directrice générale du FMI à Reuters

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Andrea Shalal

La guerre au Moyen-Orient entraînera une hausse de l'inflation et un ralentissement de la croissance mondiale, a déclaré lundi à Reuters la directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), avant que l'institution mondiale n'établisse de nouvelles prévisions pour l'économie mondiale la semaine prochaine.

En l'absence de guerre, le FMI s'attendait à une légère amélioration de ses prévisions de croissance mondiale de 3,3 % en 2026 et de 3,2 % en 2027.

"Si nous n'avions pas eu cette guerre, nos projections de croissance auraient été légèrement revues à la hausse. Au lieu de cela, tous les chemins mènent maintenant à des prix plus élevés et à une croissance plus lente", a déclaré Kristalina Georgieva, directrice générale du FMI.

Même une fin rapide des hostilités et une reprise assez rapide entraîneraient une révision à la baisse "relativement faible" des prévisions de croissance et une révision à la hausse des prévisions d'inflation, a-t-elle ajouté. Si la guerre se prolongeait, l'effet sur l'inflation et la croissance serait plus important.

Mme Georgieva a indiqué que le FMI avait reçu des demandes d'aide financière de la part de certains pays, sans toutefois les nommer. Elle a ajouté que le FMI pourrait augmenter certains programmes de prêts existants pour répondre aux besoins des pays.