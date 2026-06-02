La grève de l'UAW contre un fournisseur d'essieux de GM se poursuit en l'absence de négociations, selon un responsable syndical

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'une ligne mise à jour concernant la réaction de l'entreprise aux paragraphes 6 et 7; ajout du nom du président de l'UAW, Shawn Fain, aux paragraphes 9, 11 et 12; et ajout de produits supplémentaires équipés de ces essieux au paragraphe 13) par Kalea Hall

Selon un négociateur syndical local, aucune négociation n'a eu lieu entre un fournisseur d'essieux pour pick-up de General Motors GM.N et l'United Auto Workers depuis que le syndicat a lancé une grève contre l'entreprise dimanche. Josh Jager, employé depuis 24 ans et président du comité de négociation de la section locale 2093, la section de l'UAW représentant environ 1 000 travailleurs syndiqués de l'usine, a déclaré mardi que l'entreprise, Dauch Corp DCH.N , n'avait pas appelé pour reprendre les négociations. Le syndicat a remis une proposition de convention collective à l'entreprise dimanche soir,a-t-ildit.

« Le temps leur est compté, ils sont sous pression, mais ils n’ont pas encore appuyé sur la gâchette », a déclaré M. Jager. Le syndicat réclame des augmentations salariales, la prise en compte des questions liées à l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, ainsi que le maintien de ses prestations de santé.

Dauch, société basée à Detroit anciennement connue sous le nom d'American Axle, n'a pas répondu aux questions de Reuters concernant la grève, envoyées mardi. Lundi, un porte-parole de Dauch a qualifié l'arrêt de travail de « décevant » dans un communiqué, ajoutant que l'entreprise était « déterminée à négocier de bonne foi avec le syndicat et espérait parvenir rapidement à un accord équitable ». Des dizaines d’employés de Dauch font le piquet de grève depuis tôt lundi devant l’usine d’essieux de Three Rivers, dans le Michigan, qui soutient la production des pick-up rentables de GM.

« Ces travailleurs sont déterminés, ils en ont assez et ils sont prêts à faire tout ce qu'il faut », a déclaré le président de l'UAW, Shawn Fain, lors d'une interview. Les travailleurs de l'usine ont accepté des concessions salariales en 2008. Depuis lors, le salaire maximal a augmenté de 4 dollars pour atteindre 22 dollars de l'heure, a indiqué M. Jager, tandis que le syndicat réclame des salaires maximaux supérieurs à 30 dollars de l'heure.

M. Fain n’a pas donné d’estimation quant à la date de fin de la grève, affirmant que cela dépendait de l’entreprise.

« Espérons que ce soit le plus tôt possible, mais nous verrons bien », a-t-il déclaré.

La majorité des essieux fabriqués à l'usine de Three Rivers sont envoyés à l'usine de camions lourds de GM à Flint, dans le Michigan, a déclaré M. Jager. L'usine approvisionne également l'usine de GM à Wentzville, dans le Missouri, où GM fabrique des camions de taille moyenne et des fourgons utilitaires, selon certaines sources. M. Jager et d'autres sources ont indiqué que GM disposait d'environ deux semaines de stock d'essieux pour poursuivre la production. Le syndicat a constaté qu'environ 250 salariés se rendaient à l'usine pour fabriquer des essieux, a déclaré M. Jager. Un porte-parole de GM a déclaré que la production de camions s'était poursuivie mardi, mais n'a pas abordé directement le niveau actuel des stocks d'essieux.