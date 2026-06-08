La grève chez le fournisseur d'essieux de GM se poursuit

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Kalea Hall

Une grève chez un fournisseur majeur des camions de General Motors GM.N est entrée dans sa deuxième semaine lundi, l'United Auto Workers et Dauch Corp DCH.N n'étant toujours pas parvenus à un accord, selon un responsable syndical local. “Malheureusement, nous venons de quitter la table des négociations. L'entreprise essaie de jouer sur les mots et ne propose rien de constructif”, a déclaré Josh Jager, président du comité de transactions de la section locale 2093, dans un communiqué publié lundi après-midi, ajoutant que le syndicat travaillait sur une autre proposition à soumettre à l'entreprise.

“Nous continuons à progresser”, a-t-il déclaré. La section locale 2093 représente environ 1 000 travailleurs syndiqués de l'usine de Three Rivers, dans le Michigan. Un porte-parole de Dauch, anciennement American Axle, a déclaré que l'entreprise restait “en étroite communication avec ses clients concernant l'arrêt de travail”.

“Nous poursuivons nos discussions avec le syndicat dans l'espoir de parvenir rapidement à un accord mutuellement avantageux et compétitif sur le marché”, a-t-il déclaré. L'usine Dauch fournit des essieux et d'autres composants pour les pick-up pleine grandeur et de taille moyenne de GM.

La semaine dernière, des sources ont indiqué à Reuters que GM disposait d'environ deux semaines de stock d'essieux pour poursuivre la production.

Un porte-parole de GM a déclaré lundi qu'aucune usine de la société n'avait été touchée par la grève. En 2008, les travailleurs de l'usine de Dauch avaient accepté une baisse de salaire. Depuis lors, le salaire maximal a augmenté de 4 dollars pour atteindre 22 dollars de l'heure, a indiqué Jager, tandis que le syndicat souhaite que le salaire maximal atteigne 30 dollars de l'heure d'ici 2030.