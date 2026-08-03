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La Grenade résilie son contrat de partage de production avec une entreprise russe
information fournie par Reuters 03/08/2026 à 20:54
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Curtis Williams

Le gouvernement de la Grenade a résilié lundi son contrat de partage de production avec Global Petroleum Group, une société soutenue par la Russie qui avait annoncé en 2017 avoir découvert du gaz naturel au large de cette île des Caraïbes.

Dans un message publié sur Facebook, le Premier ministre de l’île, Dickon Mitchell, a accusé la société de ne pas avoir respecté les termes du contrat après avoir détenu le périmètre d’exploitation pendant 18 ans.

“À l’issue d’un examen approfondi du manquement de Global Petroleum Group à ses obligations, le gouvernement de la Grenade a résilié en bonne et due forme ses accords avec la société”, a écrit le Premier ministre.

GPG avait annoncé une découverte en 2017 sur son puits Nutmeg 2, mais celle-ci n’a jamais fait l’objet d’une évaluation permettant de déterminer la quantité de gaz découverte ni la viabilité d’une production commerciale.

GPG a foré ce puits près des frontières de Trinité-et-Tobago et du Venezuela; celui-ci se trouve à proximité de la zone maritime de la côte nord exploitée par Shell SHEL.L .

Trinité-et-Tobago et la Grenade ont signé un protocole d’accord visant à exporter du gaz naturel depuis la Grenade pour qu’il soit traité par les usines de GNL et les installations pétrochimiques d’Atlantic LNG à Trinité-et-Tobago.

GPG n’a pas pu être jointe immédiatement pour commenter cette information.

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