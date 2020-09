Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Grèce va acquérir 18 Rafale, annonce le Premier ministre Reuters • 12/09/2020 à 18:44









ATHENES, 12 septembre (Reuters) - La Grèce va acquérir 18 Rafale, l'appareil de combat de Dassault aviation AVMD.PA , a annoncé samedi le Premier ministre, sur fond de tensions avec la Turquie. Jugeant le moment venu de doter l'armée de moyens supplémentaires, Kyriakos Mitsotakis a également annoncé la commande de quatre nouvelles frégates et le recrutement de 15.000 militaires. Les tensions entre Athènes et Ankara se sont aggravées depuis le lancement en août d'une campagne turque de prospection gazière dans une zone contestée de Méditerranée orientale riche en hydrocarbures. Grèce, France et Italie ont procédé récemment à des manoeuvres militaires dans ce secteur. (Rédaction d'Athènes, version française Jean-Philippe Lefief)

