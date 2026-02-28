La Grèce conseille aux navires battant pavillon grec d'éviter certaines routes maritimes après les frappes contre l'Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails)

Le ministère grec de la navigation a conseillé samedi aux navires battant pavillon grec de faire preuve d'une vigilance maximale et d'éviter le golfe Persique, le golfe d'Oman et le détroit d'Ormuz à la suite des frappes menées par les Etats-Unis et Israël contre l'Iran, selon un avis consulté par Reuters.

"La situation actuelle affecte la sécurité de la navigation dans le golfe Persique, le détroit d'Ormuz, le golfe d'Oman et le nord de la mer d'Arabie", indique le document, qui conseille aux compagnies maritimes de mettre en œuvre les mesures de sécurité les plus strictes dans ces zones et dans les ports israéliens jusqu'à nouvel ordre.

Il ajoute qu'il n'est pas exclu que la crise s'étende à la mer Rouge et au golfe d'Aden en raison des liens entre l'Iran et les militants houthis alliés à l'Iran.

L'avis recommande également aux navires d'être vigilants face à d'éventuelles attaques de missiles ou de drones, à des frappes sur les installations portuaires, à des actes de harcèlement ou à des interférences électroniques et à des perturbations des systèmes de navigation électronique des navires.