La Grèce conclut un contrat d'armement avec les États-Unis d'une valeur pouvant atteindre 4 milliards de dollars, selon certaines sources

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par Lefteris Papadimas

La Grèce a accepté de dépenser jusqu’à 4 milliards de dollars pour moderniser davantage de ses avions de chasse F-16 et acheter des missiles de pointe aux États-Unis, ont déclaré jeudi deux sources haut placées à Reuters, au lendemain d’une visite du secrétaire d’État américain Marco Rubio.

La Grèce avait déjà prévu de dépenser environ 28 milliards d’euros d’ici 2036 pour acquérir des avions de combat F-35 et des hélicoptères de fabrication américaine, ainsi que pour mettre en place le "Bouclier d’Achille" , un système antibalistique et antiaérien multicouche équipé d’armes de fabrication israélienne.

“L’accord porte sur de nouveaux missiles et bombes de pointe destinés aux avions de combat F-16 Viper et F-35, ainsi qu’aux hélicoptères Black Hawk. Il prévoit également la modernisation des anciens avions de combat F-16 vers la version Viper”, a déclaré à Reuters un haut responsable du ministère de la Défense.

Ce responsable a ajouté que la plupart de ces acquisitions avaient été intégrées au plan de défense pluriannuel du gouvernement et n’exerceraient pas de pression supplémentaire sur les finances du pays.

Un haut responsable du ministère des Affaires étrangères a confirmé ces informations, précisant que le coût serait réparti sur plusieurs années.

Marco Rubio a déclaré mercredi à Athènes que les deux alliés de l’OTAN s’étaient mis d’accord sur un plan de sécurité commun visant à faciliter le partage d’informations en matière de lutte contre le terrorisme entre leurs forces de l’ordre.

La Grèce s’est engagée à acheter 20 avions de combat F-35 de Lockheed Martin LMT.N et 35 hélicoptères Sikorsky UH-60M Black Hawk en 2024. Elle procède actuellement à la mise à niveau d’environ 82 F-16 vers la version "Viper" et souhaite en moderniser 37 autres (modèles Block 50) vers la version "Viper", pour un coût d’environ 1 milliard de dollars.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre des efforts de la Grèce pour moderniser ses forces armées alors qu’elle sort de la crise de la dette de 2009-2018, qui a entraîné des années d’austérité.

La Grèce consacre près de 3,5% de son produit intérieur brut à la défense, une proportion supérieure à celle de nombreux autres pays de l’OTAN, en raison de son différend de longue date avec la Turquie.