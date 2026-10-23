La Grèce adopte une interdiction des réseaux sociaux pour les enfants de moins de 15 ans

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Le Parlement grec a adopté vendredi un projet de loi interdisant l'utilisation des réseaux sociaux aux enfants de moins de 15 ans, dans un contexte d'inquiétudes croissantes quant à leur impact sur la santé et la sécurité des mineurs.

* Cette interdiction entrera en vigueur le 1er janvier 2027

* L'Australie a été le premier pays à adopter, l'année dernière, une législation visant à limiter l'utilisation des réseaux sociaux par les mineurs . Une loi similaire adoptée en France a été invalidée par le Conseil constitutionnel en août

* Le Premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis, a déclaré que les réseaux sociaux disposaient de deux mois et demi pour mettre au point un système permettant de vérifier l’âge des utilisateurs et de protéger leur vie privée

* La Grèce fait partie des sept pays de l’Union européenne qui cherchent, en collaboration avec la Commission européenne, une solution pour la vérification de l’âge

* La Grèce affirme soutenir les parents pour aider à lutter contre le "défilement sans fin" qui prive les enfants de sommeil, de concentration et de moments à passer avec leurs amis