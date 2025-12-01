 Aller au contenu principal
La Grande-Bretagne s'attaque aux préoccupations liées aux conflits d'intérêts dans les règles de notation ESG
information fournie par Reuters 01/12/2025 à 13:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'autorité britannique de régulation financière a présenté lundi des plans visant à placer sous sa surveillance les entreprises qui fournissent des notations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG), en s'engageant à résoudre les problèmes de conflits d'intérêts et à améliorer la transparence.

La Financial Conduct Authority souhaite que les fournisseurs de notations divulguent les conflits d'intérêts possibles, par exemple lorsqu'ils évaluent les références ESG des entreprises et les conseillent simultanément sur la manière de les améliorer. L'autorité de régulation souhaite également que les fournisseurs indiquent clairement les facteurs ESG qu'ils évaluent et qu'ils publient des informations sur la manière dont ils traitent les plaintes.

Le secteur des notations ESG, actuellement soumis à un code de conduite volontaire, a connu un véritable essor ces dernières années. Mais la confiance dans ces notations est variable, de nombreux investisseurs s'inquiétant de l'opacité des méthodes de notation et du gonflement des références vertes des entreprises.

La ministre des Finances, Rachel Reeves, souhaite faire de la Grande-Bretagne un leader mondial de la finance durable, notamment en remédiant au manque de transparence des notations ESG.

Après une consultation de quatre mois sur les projets de la FCA, le régulateur a déclaré lundi que les règles entreraient finalement en vigueur en juin 2028.

© 2025 Thomson Reuters.

