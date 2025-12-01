La Grande-Bretagne s'attaque aux conflits d'intérêts dans les règles de notation ESG

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

La FCA détaille ses plans pour réglementer les fournisseurs de notations ESG à partir de 2028

*

L'UE élabore également des règles ESG, s'alignant sur les principes de l'OICV

*

Les investisseurs s'inquiètent des conflits d'intérêts et du manque de transparence

(Ajout de détails et de contexte à partir du paragraphe 5) par Phoebe Seers

L'autorité britannique de régulation financière a présenté lundi des plans visant à placer sous sa supervision les fournisseurs de notations environnementales, sociales et de gouvernance, dans le but de renforcer la transparence et de répondre aux inquiétudes concernant les conflits d'intérêts.

Selon ces propositions, la Financial Conduct Authority exigerait des sociétés de notation qu'elles divulguent les conflits d'intérêts potentiels, par exemple lorsqu'elles notent les entreprises sur leurs performances ESG et les conseillent sur les améliorations à apporter. Les fournisseurs devraient également préciser les facteurs ESG qu'ils évaluent et publier des informations sur la manière dont ils traitent les plaintes.

Le secteur des notations ESG, actuellement soumis à un code de conduite volontaire, a connu un véritable essor ces dernières années. Toutefois, la confiance dans ces notations reste inégale, les investisseurs s'inquiétant de l'opacité des méthodologies et du risque que les entreprises surestiment leur crédibilité écologique.

Rachel Reeves, ministre britannique des finances, souhaite consolider la position de la Grande-Bretagne en tant que leader mondial de la finance durable , notamment en remédiant au manque de transparence des notations ESG.

L'autorité de régulation a indiqué que les règles entreraient en vigueur en juin 2028. Après cette date, les fournisseurs non réglementés par la FCA ne seront plus en mesure d'attribuer des notations ESG.

Selon les propositions, les entreprises seraient tenues de gérer les conflits d'intérêts et, lorsqu'elles ne peuvent empêcher un conflit de nuire à l'intégrité d'une notation, d'en divulguer publiquement les détails. Il serait également interdit aux employés participant à l'élaboration d'une notation d'effectuer des transactions sur les titres de l'entité notée.

Ces propositions font suite à la législation introduite en octobre pour définir les notations ESG et faire entrer les fournisseurs dans le champ de compétence de la FCA.

L'UE élabore également des règles pour les fournisseurs de notations ESG, avec les cadres britannique et européen basés sur les principes établis par l'OICV, l'organisme mondial de surveillance des valeurs mobilières.

Parmi les fournisseurs figurent MSCI MSCI.N , Sustainalytics MORN.O , propriété de Morningstar, S&P Global

SPGI.N et Refinitiv et FTSE Russell du London Stock Exchange Group LSEG.L .