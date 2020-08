Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Grande-Bretagne réfléchit à une pièce de monnaie en hommage à Gandhi Reuters • 02/08/2020 à 10:55









BANGALORE, 2 août (Reuters) - La Grande-Bretagne réfléchit à frapper une pièce de monnaie pour commémorer le héros de l'indépendance indienne Mahatma Gandhi, dans un contexte de regain d'intérêt pour la contribution à la société et à l'histoire de personnalités des communautés noires, asiatiques et autres minorités ethniques. Le ministre britannique des Finances Rishi Sunak a écrit au comité consultatif de la Monnaie royale (The Royal Mint) pour lui demander d'étudier la possibilité de rendre hommage à ces communautés, a annoncé le Trésor britannique dans un communiqué envoyé par mail samedi soir. "Le comité RMAC est actuellement en train de réfléchir à une pièce pour commémorer Gandhi", a-t-il ajouté. Né en 1869, Gandhi a été toute sa vie un fervent avocat de la non-violence et a joué un rôlé clé dans l'indépendance de l'Inde. Son anniversraire, le 2 octobre, est célébré à travers la journée internationale de la non-violence. Considéré comme le père de la nation indienne moderne, il fut assassiné par un extrémiste hindou le 30 janvier 1948, quelques mois seulement après l'émancipation de l'ancienne colonie britannique. La question de l'hommage à Gandhi intervient dans un contexte de réexamen général de l'histoire du colonialisme et du racisme provoqué par l'émoi qui a suivi la mort en mai dernier d'un homme noir, George Floyd, lors d'une interpellation controversée par la police de Minneapolis, aux Etats-Unis. Le RMAC est un comité indépendant d'experts qui préconise des thèmes et des designs de pièces de monnaie auprès du chancelier de l'Echiquier, le ministre britannique de l'Economie. (Kanishka Singh, Gilles Guillaume pour la version française)

