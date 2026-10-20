La Grande-Bretagne cherche à mettre fin à la mainmise d'Apple sur les paiements sans contact

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par Paul Sandle

L'autorité britannique de la concurrence a déclaré mardi qu'elle cherchait à affaiblir l'emprise d'Apple sur les paiements sans contact en proposant à l'entreprise de baisser ses frais et de supprimer les barrières techniques, afin d'aider les services concurrents à rivaliser avec Apple Pay.

L'Autorité de la concurrence et des marchés (CMA) a déclaré que ses propositions se traduiraient par des « frais d'accès nettement moins élevés » et un accès plus facile à la technologie sans contact d'Apple, ouvrant ainsi le marché à la concurrence des banques numériques et d'autres prestataires.

Les mesures proposées sont moins contraignantes que celles imposées par l’Union européenne en 2024, qui prévoyaient notamment d’accorder un accès gratuit aux développeurs de portefeuilles numériques tiers. Depuis lors, des entreprises telles que Vipps, PayPal, Klarna, Curve et BBVA ont lancé des applications de paiement alternatives, a indiqué la CMA.

Sarah Cardell, directrice générale de la CMA, a déclaré que ces propositions ouvriraient la voie à davantage d’innovation et de choix, tout en dynamisant l’important secteur britannique des technologies financières.

«Nous avons entendu dire que les frais élevés, les conditions strictes et les restrictions techniques liées à la technologie sans contact d’Apple rendent trop difficile pour les nouveaux acteurs d’innover et d’être compétitifs», a-t-elle déclaré.

« En supprimant les barrières à l’entrée, nous pouvons contribuer à créer les conditions permettant à de brillantes entreprises britanniques, porteuses d’idées novatrices, de développer ici de nouveaux produits et services – qu’il s’agisse d’applications de paiement, d’identités numériques, de titres de transport ou de clés numériques. »

La CMA mène une consultation sur ces propositions jusqu’au 17 novembre, avant de prendre une décision finale.

Les paiements sans contact ont connu une croissance rapide en popularité, représentant désormais 39 % de l’ensemble des paiements, contre seulement 3 % il y a dix ans, a indiqué la CMA. Plus de 60 % des adultes utilisent un portefeuille numérique, Apple Wallet étant le plus populaire en Grande-Bretagne, a-t-elle ajouté.

Apple a déclaré avoir déjà permis aux développeurs de proposer des paiements sans contact dans leurs applications grâce à la technologie NFC, qui permet à un iPhone de communiquer avec un terminal de paiement ou un lecteur, et grâce à son élément sécurisé, qui stocke des données sensibles telles que les identifiants de carte et les clés cryptographiques.

L’entreprise a précisé que cela permettait aux développeurs de créer des produits et services, notamment des paiements en magasin, des titres de transport et des billets d’événement, tout en garantissant que les données sensibles des utilisateurs restaient protégées par les normes de sécurité les plus strictes.

« Nous ne pensons pas que la CMA doive exiger d’Apple qu’elle adopte une approche offrant un niveau de protection de la vie privée et de sécurité moindre », a déclaré un porte-parole d’Apple.

« Nous continuerons à nous engager de manière constructive pour parvenir à une issue qui soit dans le meilleur intérêt de nos utilisateurs. »