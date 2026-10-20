La Grande-Bretagne cherche à mettre fin à la mainmise d'Apple sur les paiements sans contact

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des précisions sur les engagements aux paragraphes 4 et 5, ainsi que le commentaire de Revolut aux paragraphes 10 et 11)

* La CMA propose une baisse des frais d'accès à la technologie sans contact d'Apple

* La consultation se poursuit jusqu'au 17 novembre avant la décision finale

* Les paiements sans contact représentent 39 % de l'ensemble des paiements en Grande-Bretagne

* Apple estime que cette approche offre un niveau de protection de la vie privée et de sécurité moindre

par Paul Sandle

L'autorité britannique de la concurrence a déclaré mardi qu'elle cherchait à affaiblir l'emprise d'Apple sur les paiements sans contact en proposant à l'entreprise de baisser ses frais et de supprimer les barrières techniques, afin d'aider les services concurrents à rivaliser avec Apple Pay.

L’Autorité de la concurrence et des marchés (CMA) a déclaré que ses propositions se traduiraient par des « frais d’accès nettement moins élevés » et un accès plus facile à la technologie sans contact d’Apple.

Ces mesures sont moins contraignantes que celles imposées par l’Union européenne en 2024, qui prévoyaient notamment un accès gratuit pour les développeurs tiers. Depuis, des entreprises telles que PayPal, Klarna, Curve et BBVA ont lancé des applications de paiement alternatives, a précisé la CMA.

“FRAIS ÉLEVÉS, CONDITIONS STRICTES”

Les engagements pris auprès de l’UE imposent à Apple de donner aux développeurs de portefeuilles numériques l’accès à la puce NFC de l’iPhone via l’émulation de carte hôte (HCE), permettant ainsi aux applications tierces de traiter les paiements sans contact sans passer par Apple Pay ou Apple Wallet.

Les propositions de la CMA permettraient aux développeurs d’accéder à la technologie HCE en plus de la technologie existante d’« élément sécurisé » (SE) d’Apple.

L'autorité de régulation peut imposer des exigences à Apple après avoir désigné cette dernière, ainsi que Google, comme détenant un statut de marché stratégique dans le secteur des smartphones l'année dernière.

Les paiements sans contact représentent 39 % de l’ensemble des paiements, contre 3 % il y a dix ans, a indiqué la CMA. Plus de 60 % des adultes utilisent un portefeuille numérique, Apple Wallet étant le plus populaire en Grande-Bretagne.

Sarah Cardell, directrice générale de la CMA, a déclaré que ces propositions stimuleraient l’innovation, le choix des consommateurs et le secteur britannique des technologies financières.

“Nous avons entendu dire que les frais élevés, les conditions strictes et les restrictions techniques liées à la technologie sans contact d’Apple rendent trop difficile pour les nouveaux acteurs d’innover et d’être compétitifs”, a-t-elle déclaré.

La CMA mène une consultation sur ces propositions jusqu’au 17 novembre, avant de prendre une décision finale.

La banque numérique Revolut a salué ces propositions, affirmant que l’accès à la technologie NFC via HCE était essentiel.

“L’orientation prise par la CMA offre aux fintechs britanniques une réelle opportunité de rivaliser à armes égales avec les géants de la technologie”, a déclaré David Tirado, directeur commercial de Revolut.

Apple a indiqué que les développeurs pouvaient déjà proposer des paiements sans contact grâce à sa technologie NFC et à son élément sécurisé, qui stocke des informations sensibles telles que les identifiants de carte et les clés cryptographiques.

Elle a précisé que cela permettait de proposer des services tels que les paiements en magasin, les titres de transport et les billets d’événement, tout en protégeant les données des utilisateurs.

“Nous ne pensons pas que la CMA doive exiger d’Apple qu’elle adopte une approche offrant un niveau de protection de la vie privée et de sécurité moindre”, a déclaré un porte-parole d’Apple.

“Nous continuerons à nous engager de manière constructive pour parvenir à une solution qui soit dans le meilleur intérêt de nos utilisateurs.”