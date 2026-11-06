La gouverneure élue du Texas affirme que l'État adoptera des lois pour protéger les citoyens contre les centres de données

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(Ajoute du contexte et des précisions aux paragraphes 2, 5 et 6; citations de Mme Hinojosa aux paragraphes 3 et 12; et rapport au paragraphe 11)

La gouverneure élue du Texas, Gina Hinojosa, a déclaré jeudi que l’État allait adopter des lois visant à protéger ses habitants face aux centres de données, en invoquant leur impact sur les communautés rurales.

Grâce à des ressources énergétiques abondantes, à des terrains relativement bon marché et à une politique favorable aux entreprises, le Texas est devenu l'une des régions leaders au monde en matière de développement de centres de données.

« Les centres de données se sont implantés principalement dans des communautés rurales, et il n’existe aucune règle ni loi pour protéger les Texans », a déclaré à CNN la démocrate Gina Hinojosa, qui a battu mardi le gouverneur sortant républicain Greg Abbott, lors d’une interview.

« Nous adopterons des lois pour protéger les Texans, et nous devons suspendre tout projet lié aux centres de données jusqu’à ce que ces protections soient en place », a-t-elle déclaré, ajoutant que les communautés devraient avoir « leur mot à dire » sur la question de savoir si et comment les centres de données peuvent s’implanter sur leur territoire.

L’administration du président américain Donald Trump a fermement soutenu l’expansion des centres de données en tant que priorité nationale, mais l’opinion publique s’oppose de plus en plus à ces projets, invoquant des préoccupations liées à la demande en électricité, à la consommation d’eau, aux impacts sur la faune sauvage et à l’accès du public aux terres fédérales.

Abbott est devenu l’un des premiers gouverneurs républicains des États-Unis à suspendre le raccordement de nouveaux centres de données au réseau électrique de l’État et a ordonné un audit complet de ces projets.

Hinojosa a ébranlé le secteur des centres de données de l’État en s’engageant, pendant sa campagne, à mettre un terme aux nouveaux projets.

Le milliardaire Elon Musk a soutenu Abbott lors de l’élection et a dépensé à lui seul 158 millions de dollars pour promouvoir Ken Paxton, candidat républicain du Texas au Sénat américain, a déclaré Musk mercredi.

SpaceX SPCX.O et Tesla TSLA.O ont leur siège social dans l’État de la « Lone Star », où il prévoit également de lancer une entreprise de fabrication de puces électroniques.

Le Texas peut également entretenir de solides relations de travail avec Musk et ses entreprises , mais selon les conditions fixées par son administration, a ajouté Mme Hinojosa.

En octobre, le magazine Texas Monthly a rapporté, en citant des sources, que l’État discutait de la vente du parc d’État de Boca Chica à SpaceX.

Lors d’une conférence de presse jeudi, Mme Hinojosa a déclaré s’être entretenue avec le directeur exécutif de la Commission des parcs et de la faune du Texas « afin de demander qu’aucune mesure ne soit prise » tant que la transition entre M. Abbott et elle-même est en cours.

SpaceX n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.