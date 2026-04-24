La gouverneure du Maine rejette le premier moratoire d'un État américain sur les nouveaux centres de données

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La gouverneure démocrate du Maine, Janet Mills, a opposé vendredi son veto à un projet de loi qui aurait fait de cet État le premier des États-Unis à imposer un moratoire sur la construction de nouveaux centres de données de grande envergure, alors même que l'opposition locale à ces installations très gourmandes en électricité ne cesse de croître.

S'il avait été promulgué, ce projet de loi aurait gelé jusqu'en octobre 2027 les autorisations pour les centres de données nécessitant plus de 20 mégawatts d'électricité, le temps qu'un conseil nommé par l'État analyse leur impact sur le réseau local, les factures d'électricité, l'air et l'eau.