La gouverneure du Maine bloque le premier gel étatique américain sur les nouveaux centres de données

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* Le projet de loi aurait suspendu les autorisations pour les centres de données très gourmands en énergie jusqu'en 2027

* Le gouverneur soutient cette suspension temporaire, mais a demandé une dérogation pour un projet

* Le Maine était considéré comme un cas test alors que les États envisagent de restreindre les centres de données

(Ajout d'informations contextuelles tout au long du texte, commentaires de Sachs, auteur du projet de loi, aux paragraphes 15 et 16) par Aditya Soni et Mrinmay Dey

La gouverneure démocrate du Maine, Janet Mills, a opposé vendredi son veto à un projet de loi qui aurait fait de cet État le premier État des États-Unis à imposer un moratoire sur les nouveaux grands centres de données, alors même que l'opposition locale à ces installations très gourmandes en électricité ne cesse de croître.

Cette décision reflète le difficile compromis auquel sont confrontés les dirigeants politiques, qui doivent mettre en balance l'impact des centres de données sur l'environnement et les factures d'énergie des ménages avec les millions de dollars d'investissements et de recettes fiscales qu'ils peuvent générer.

S'il avait été promulgué, le projet de loi aurait gelé jusqu'en octobre 2027 les autorisations pour les centres de données nécessitant plus de 20 mégawatts d'électricité, le temps qu'un conseil nommé par l'État analyse leur impact sur le réseau local, les factures d'électricité, l'air et l'eau.

Dans une lettre adressée à l'assemblée législative du Maine, Mme Mills a déclaré qu'elle soutenait un moratoire temporaire sur les projets de centres de données – et qu'elle aurait signé le projet de loi s'il avait inclus une exemption pour un projet de centre de données en cours dans la ville de Jay, qui est essentiel pour l'emploi et les recettes fiscales.

« Un moratoire est approprié compte tenu des impacts des centres de données géants dans d’autres États sur l’environnement et sur les tarifs d’électricité. Mais la version finale de ce projet de loi ne tient pas compte d’un projet spécifique dans la ville de Jay qui bénéficie d’un fort soutien local de la part de sa communauté d’accueil et de la région », a déclaré Mme Mills dans un communiqué.

L'usine de papier Androscoggin de la ville a fermé ses portes en 2023 à la suite de l'explosion d'une chaudière, entraînant la perte de centaines d'emplois.

Le projet de construction d’un centre de données de 550 millions de dollars, qui réutilise des infrastructures existantes sans impact majeur sur le réseau électrique ou les factures d’énergie, devrait créer plus de 800 emplois dans le secteur de la construction et au moins 100 emplois permanents bien rémunérés, et apporterait des recettes fiscales foncières à la ville de Jay, a déclaré Mme Mills.

Mme Mills a également déclaré qu'elle prévoyait de publier un décret créant un conseil chargé d'examiner l'impact des centres de données dans le Maine et qu'elle avait signé un projet de loi visant à exclure les projets de centres de données des programmes d'incitations fiscales pour le développement des entreprises du Maine.

LE MAINE A SERVI DE CAS TEST

Les géants américains de la technologie se sont engagés à dépenser plus de 600 milliards de dollars dans des centres de données d'intelligence artificielle cette année, dans le cadre d'une frénésie de dépenses qui a stimulé l'économie américaine et qui est considérée comme la plus importante depuis le boom des télécommunications de la fin des années 1990.

Mais l'opposition croissante à cette expansion a conduit plus d'une douzaine d'États américains à envisager des mesures législatives visant à stopper ou à limiter le développement de ces installations, alors même que l'administration Trump fait pression sur les États pour qu'ils ne s'immiscent pas dans la réglementation de l'IA.

Pour apaiser les inquiétudes liées à la hausse des factures d'électricité, Washington a obtenu le mois dernier que les grandes entreprises technologiques signent un engagement volontaire à la Maison Blanche ⁠selon lequel elles prendraient en charge le coût de la nouvelle production d'électricité nécessaire à l'alimentation de leurs centres de données.

Deux législateurs démocrates – le sénateur Bernie Sanders et la représentante Alexandria Ocasio-Cortez – ont également présenté un projet de loi visant à suspendre toute construction de centres de données jusqu’à ce que le Congrès adopte une législation sur la sécurité de l’IA.

Les législateurs du Maine ont adopté la semaine dernière le projet de loi contre les centres de données, présenté par la représentante démocrate Melanie Sachs. L'État était considéré comme un test pour déterminer si de telles mesures pourraient être adoptées ailleurs.

Limiter le développement des centres de données aurait toutefois accru la pression économique dans un État rural déjà aux prises avec des fermetures d'usines qui ont érodé l'une de ses industries clés.

Mme Sachs a déclaré que la décision de Mme Mills d'opposer son veto au projet de loi était « tout simplement erronée ».

« Si un veto peut protéger le projet de centre de données proposé à Jay, il comporte des conséquences potentielles importantes pour tous les contribuables, notre réseau électrique, notre environnement et notre avenir énergétique commun », a déclaré Mme Sachs.

La Virginie, l'un des plus grands pôles de centres de données au monde, fait partie des États américains qui envisagent une législation similaire.