La gouverneure de New York prévoit de solliciter l'aide fédérale pour lutter contre l'épidémie de rougeole

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(Mise à jour de l'article du 7 octobre: ajout de détails concernant les projets de la gouverneure de New York, Hochul, visant à solliciter une aide fédérale, dans les paragraphes 1 et 2)

par Siddhi Mahatole et Sahil Pandey

La gouverneure de New York, Kathy Hochul, va solliciter l'aide fédérale pour lutter contre l'épidémie de rougeole qui touche l'État, notamment le soutien du ministère américain de la Santé et des Services sociaux et des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), a déclaré sa porte-parole.

Mme Hochul formulera une « demande d’aide détaillée et précise à l’intention du gouvernement fédéral », a déclaré mercredi soir à Reuters la porte-parole Nicolette Simmonds.

« Aucun État ne peut faire face à cette situation seul, c’est pourquoi la gouverneure s’associera à tous ceux qui peuvent soutenir nos efforts pour protéger les New-Yorkais », a déclaré Mme Simmonds.

New York a déclaré l’état d’urgence sanitaire à l’échelle de l’État en raison d’une épidémie de rougeole en début de semaine, dans le but d’élargir l’accès à la vaccination et d’endiguer la propagation de cette maladie hautement contagieuse.

L’État a recensé 108 cas de rougeole au 3 octobre , dont 92 cas signalés depuis le 15 juillet dans des communautés rurales sous-vaccinées réparties dans 18 comtés, selon le bureau de la gouverneure.

Le secrétaire américain à la Santé, Robert F. Kennedy Jr., a proposé l’aide du gouvernement fédéral lors d’un entretien téléphonique avec Mme Hochul mardi et l’a mise en relation avec la directrice du CDC, Erica Schwartz, tandis que les responsables fédéraux de la santé se tiennent prêts à soutenir la réponse de l’État de New York à cette épidémie, a indiqué mercredi le ministère américain de la Santé et des Services sociaux (HHS).

S’exprimant mercredi à Washington lors de la conférence « Future of Health » organisée par le Wall Street Journal, Mme Schwartz a déclaré que Mme Hochul avait contacté M. Kennedy au sujet de l’épidémie et qu’il lui avait communiqué ses coordonnées. Elle n’a pas fourni davantage de détails.

Mme Schwartz a recommandé le vaccin ROR (rougeole, oreillons et rubéole).

Le département de la Santé de l’État de New York n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

L’aide apportée par les CDC a pris une dimension politique sous la direction de M. Kennedy, qui a remis en cause les décès liés à la rougeole signalés par les États.

La Pennsylvanie, qui a enregistré plus de 1 000 cas cette année, a refusé de solliciter l’aide du CDC après que Kennedy eut contesté le rôle du virus dans les décès survenus dans cet État, lors d’un échange houleux sur les réseaux sociaux avec le gouverneur démocrate Josh Shapiro. Le Texas et la Virginie ont, quant à eux, sollicité l’aide du CDC.