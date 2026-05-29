La gestion d'actifs appelée à la sobriété numérique

(Zonebourse.com) - L'AFG vient d'éditer un guide pratique destiné à ses membres. Il se décline en diverses fiches pratiques allant de la sensibilisation des équipes au choix de logiciels optimisés. Ci-dessous les précisions à ce sujet du journaliste indépendant Olivier Decarre.

Les usages numériques ont un impact environnemental croissant, notamment avec le recours de plus en plus fréquent aux outils d'intelligence artificielle (IA). Le secteur de la gestion d'actifs ne fait bien évidemment pas exception à la règle. Pour lui, comme pour nombre d'autres domaines d'activités, " la sobriété numérique est désormais un enjeu stratégique ", vient de rappeler l'AFG (Association française de la gestion d'actifs) car les implications ne visent pas que la réputation et l'image. Elles sont aussi économiques et réglementaires.

Pour aider ses membres à adopter les meilleures pratiques en tenant compte des spécificités du métier, l'AFG vient d'éditer un guide décliné en fiches pratiques.

Sensibiliser les équipes

La formation des collaborateurs est le premier point abordé, principalement au regard de l'impact des emails. L'empreinte carbone d'un mail simple équivaut en effet à celle d'une ampoule led allumée pendant une heure. Un chiffre qui peut être multiplié par 2,5 avec une pièce jointe de 1Mo ou en cas de stockage pendant un an.

L'AFG suggère donc de nommer un e-référent dans chaque structure, d'établir un audit et de systématiser le e-learning sur la gestion sobre.

Sélectionner les prestataires

Déplacer l'exigence de sobriété au niveau des fournisseurs est aussi un enjeu. L'AFG conseille ainsi de mieux cibler les prestataires en intégrant les critères environnementaux dans les appels d'offres et en y ajoutant des clauses de sobriété. Elle propose même dans ses fiches une clause type d'utilisation de l'eco label TCO Certified.

Optimiser les équipements

Réduire le parc de matériel, notamment les écrans inutiles, est un moyen de diminuer son empreinte. Plus concrètement, l'AFG invite par exemple ses membres à opter pour des solutions mobiles "pro/perso" permettant aux collaborateurs d'avoir un smartphone au lieu de deux. Et bien entendu, l'accent est mis sur le recours au matériel reconditionné.

Mieux gérer les données

Selon l'Ademe, 46% de l'empreinte numérique provient du stockage de données. Il est pour cela impératif de "traiter le legacy data" d'après l'AFG, autrement dit de faire le ménage dans les données empilées au fil du temps (éliminer les copies multiples, définir des cycles de vie...). Il est aussi suggéré d'établir des quotas de stockage par utilisateur.

Opter pour un cloud éco responsable

La décentralisation des stockages étant devenue une norme, l'AFG n'oublie pas que les enjeux se situent aussi chez les partenaires des sociétés de gestion. Elle met ainsi l'accent sur la sélection des fournisseurs de cloud et les exigences à avoir à leur égard au moment de les sélectionner.

Recycler et reconditionner les déchets

Faut-il acheter un nouveau matériel pour un usage secondaire et non critique (par exemple un poste visiteur) ? Voilà l'un des exemples sur lesquels les sociétés de gestion sont invitées à réfléchir.

Réduire les déchets passe effectivement par le réemploi et, pour le matériel devenu inutilisable, par des systèmes de collecte plus efficaces. La fiche consacrée aux déchets numériques donne aussi des indications sur la meilleure manière d'effacer les données critiques, les craintes en matière de confidentialité pouvant être un frein au recyclage.

Choisir les logiciels économes

Si l'accent est souvent mis sur le hardware, le soft est lui aussi un enjeu. Cela passe d'abord par une réflexion sur l'utilité réelle des nouveaux logiciels.

En parallèle, il est recommandé aux professionnels de la gestion d'intégrer là aussi les critères environnementaux dans leurs appels d'offres, par exemple en exigeant moins de recalculs automatiques, moins de graphiques inutiles, moins de chargements d'images dans les cahiers des charges.

Enfin, privilégier les logiciels compatibles avec tous les systèmes internes, y compris les plus anciens, fait figure de prérequis.

Mesurer son impact

Bien entendu, faire des progrès n'est valable que si l'on est capable de les quantifier. C'est pourquoi l'AFG souhaite assister ses membres dans la mise en place de " bilans auditables ". La fiche dédiée s'attarde ainsi sur le périmètre à analyser, les données à collecter ou encore les calculs à effectuer et la manière de communiquer les résultats.

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