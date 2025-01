La Géothermie à l’honneur : Marc Ferracci, Ministre chargé de l’Industrie et de l’Énergie, en visite sur le chantier d’Arverne Group à Paris-Charles de Gaulle

Arverne Group (FR001400JWR8, ARVEN), acteur industriel spécialisé dans la production des ressources renouvelables du sous-sol, a accueilli Marc Ferracci, Ministre chargé de l’Industrie et de l’Énergie, sur son chantier de forage géothermique, à l'aéroport Roissy Paris-Charles de Gaulle ce jeudi 2 janvier 2025.



Alors que la concertation publique sur la Programmation Pluriannuelle de l’Energie s’est achevée fin 2024, cette visite démontre la volonté du nouveau Gouvernement de rappeler les objectifs ambitieux fixés au niveau national en termes de décarbonation de la chaleur, dont seulement 25% provient actuellement de sources renouvelables. La décarbonation de la production de chaleur est donc un impératif qui passe notamment par l’essor de la géothermie en France.



A l’occasion de la venue du Ministre, Arverne Group a ainsi pu rappeler et démontrer que la géothermie est une solution vertueuse pour le développement de chaleur renouvelable et locale. Le doublet géothermique, réalisé par Arverne Drilling Services[1] pour le compte d’ADP, consiste à forer deux puits distincts pour extraire la chaleur naturelle de la Terre, en captant une eau à 74° qui repose à 1800m de profondeur, avant de la réinjecter dans le sous-sol. La chaleur produite sera utilisée pour alimenter le deuxième aéroport d’Europe en énergie renouvelable, locale et disponible en continu. L’installation prévue permettra une production jusqu’à 80 GWh/an de chaleur.