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La fusée Starship de SpaceX interrompt son décollage lors de sa 13e tentative d'essai en vol
information fournie par Reuters 17/07/2026 à 00:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La fusée Starship de SpaceX

SPCX.O a déclenché un arrêt de dernière minute avant même le décollage lors de son 13e essai en vol depuis le Texas jeudi, reportant ainsi la mission d’au moins 24 heures, tandis que l’entreprise cherche à déterminer la cause probable de cet arrêt automatique.

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