La fusée Starship de SpaceX interrompt son décollage lors de sa 13e tentative d'essai en vol

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La fusée Starship de SpaceX

SPCX.O a déclenché un arrêt de dernière minute avant même le décollage lors de son 13e essai en vol depuis le Texas jeudi, reportant ainsi la mission d’au moins 24 heures, tandis que l’entreprise cherche à déterminer la cause probable de cet arrêt automatique.