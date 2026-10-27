La FTC s'apprête à intenter une action en justice pour bloquer l'opération Cintas-UniFirst, selon Semafor

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La Commission fédérale du commerce (FTC) a fait savoir à la société de location d'uniformes Cintas

CTAS.O qu'elle allait intenter une action en justice pour bloquer son projet d'acquisition, d'un montant de 5,5 milliards de dollars, de son concurrent UniFirst UNF.N , a rapporté mardi Semafor, citant des sources proches du dossier.

La FTC n'a pas encore voté sur l'opportunité d'intenter une action en justice, mais ses collaborateurs ont exprimé en privé leurs inquiétudes quant à la part de marché combinée des deux entreprises, ajoute l'article.

Voici plus de détails:

* En mars, Cintas, dont la valeur est estimée à 89,71 milliards de dollars, a conclu un accord pour racheter son concurrent plus modeste UniFirst dans le cadre d’une opération en numéraire et en actions, réunissant ainsi deux des plus grands fournisseurs nord-américains de vêtements de travail et de services de gestion des installations. UniFirst affiche une capitalisation boursière de 5,06 milliards de dollars

* Cette opération a couronné plusieurs années de démarches au cours desquelles Cintas avait fait au moins trois propositions formelles depuis 2022

* Cintas comptait sur cette opération pour étendre sa présence et réduire ses coûts en regroupant ses itinéraires de livraison, ses usines et ses chaînes d’approvisionnement, dans le but de mieux rivaliser avec ses concurrents

* Mardi, l'action UniFirst a chuté de 8%, tandis que celle de Cintas reculait d'environ 5%

* Cintas, UniFirst et la FTC n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters