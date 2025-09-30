La FTC rejette la demande de réouverture de l'ordonnance concernant EQT et Quantum Energy

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Commission fédérale du commerce des États-Unis a rejeté une demande de réouverture et d'annulation d'une ordonnance finale de consentement concernant une transaction en espèces et en actions de 5,2 milliards de dollars entre la société de capital-investissement Quantum Energy Partners et le producteur de gaz naturel EQT Corporation, a déclaré l'agence mardi.

"À l'issue d'une période de consultation publique, la FTC a décidé que la requête devait être rejetée car Quantum n'a pas identifié de changements justifiant la réouverture et l'annulation de l'ordonnance finale", a déclaré la FTC.