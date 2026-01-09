 Aller au contenu principal
La FTC obtient une décision bloquant l'acquisition de JenaValve par Edwards Lifesciences
information fournie par Reuters 09/01/2026 à 22:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails sur l'affaire, commentaire de la FTC au paragraphe 3 et tentative d'obtenir un commentaire d'Edwards au paragraphe 4)

La Commission fédérale du commerce des États-Unis a obtenu vendredi une décision bloquant l'acquisition de JenaValve Technology par Edwards Lifesciences, selon des documents judiciaires.

La FTC avait intenté une action en justice en août, affirmant que l'opération réduirait la concurrence sur le marché d'un dispositif destiné à traiter une maladie cardiaque potentiellement mortelle.

"Il s'agit d'une victoire majeure pour l'administration Trump-Vance", a déclaré le porte-parole de la FTC, Joe Simonson. "Nous ne cesserons jamais de travailler pour promouvoir l'innovation, réduire les coûts des soins de santé et sauver des vies américaines."

Un porte-parole d'Edwards n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.

Le juge Rudolph Contreras, à Washington, a déclaré avoir accédé à la demande de la FTC, mais l'avis expliquant son raisonnement sera scellé jusqu'à ce que les entreprises aient la possibilité de proposer une version publique qui protège leurs informations confidentielles.

Dans son action en justice, la FTC affirme qu'Edwards et JenaValve sont les deux seules entreprises aux États-Unis à mener des essais cliniques sur l'utilisation de systèmes de remplacement transcathéter de la valve aortique pour traiter la régurgitation aortique, une maladie dans laquelle la valve aortique du cœur ne se ferme pas correctement.

Le système TAVR d'Edwards, destiné aux patients souffrant de sténose aortique, a rapporté 1,15 milliard de dollars au troisième trimestre.

Valeurs associées

