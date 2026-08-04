La FTC examine de plus près la fusion entre deux distributeurs de produits vétérinaires, selon Bloomberg News

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La Commission fédérale du commerce des États-Unis (FTC) examine de plus près un projet d'acquisition de 3,5 milliards de dollars qui réunirait deux des principaux fournisseurs nationaux de produits vétérinaires: MWI Animal Health, filiale d' COR.N , et la société privée Covetrus, a rapporté mardi Bloomberg News.

L'agence de la concurrence a adressé le mois dernier des demandes d'informations aux clients et aux concurrents de Covetrus Inc. et de MWI Animal Health, a rapporté Bloomberg, citant des sources proches du dossier.