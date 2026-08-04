La FTC examine de plus près la fusion entre Cencora et Covetrus dans le secteur de la santé animale, rapporte Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions issues des paragraphes 3 à 5)

La Commission fédérale du commerce des États-Unis examine de plus près un projet d'acquisition de 3,5 milliards de dollars qui réunirait deux des principaux fournisseurs nationaux de produits vétérinaires, MWI Animal Health ( COR.N , filiale de Cencora) et la société privée Covetrus, a rapporté mardi Bloomberg News.

L'agence de la concurrence a adressé le mois dernier des demandes d'informations aux clients et aux concurrents de Covetrus Inc. et de MWI Animal Health, a rapporté Bloomberg, citant des sources proches du dossier.

Cencora, Covetrus et la FTC n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Ces demandes visent à obtenir des précisions sur l’impact que cette opération aurait sur la disponibilité des produits vétérinaires ainsi que sur les logiciels de gestion de cabinet, que les cliniques utilisent pour suivre les dossiers des patients, les ordonnances et les paiements, selon l’article.

En février, Cencora avait annoncé son intention de céder (lien)MWI Animal Health à Covetrus, Cencora ayant renforcé son orientation vers la distribution de médicaments et prévoyant de céder ses activités non essentielles.