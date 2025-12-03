La FTC déclare que Boeing doit céder des actifs de Spirit AeroSystems pour poursuivre la fusion

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
La Commission fédérale américaine du commerce a déclaré mercredi qu'elle exigerait de Boeing BA.N qu'il cède d'importants actifs de Spirit AeroSystems SPR.N afin de résoudre les problèmes de concurrence liés à l'acquisition de l'équipementier aéronautique pour 8,3 milliards de dollars.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer