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La FTC américaine poursuit Shutterstock en justice au sujet de ses formules d'abonnement
information fournie par Reuters 13/05/2026 à 16:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Commission fédérale du commerce des États-Unis (FTC) a intenté mercredi une action en justice contre Shutterstock SSTK.N , accusant ce fournisseur en ligne de photos, d’illustrations et de vidéos de tromper les consommateurs au sujet de ses formules d’abonnement.

Dans une plainte déposée devant le tribunal fédéral de Manhattan, la FTC a déclaré que de nombreuses formules d'abonnement de Shutterstock comportaient des conditions complexes et onéreuses que l'entreprise présentait de manière trompeuse comme étant simples. Elle a également indiqué que Shutterstock rendait trop difficile la résiliation de ses formules “annuelles, payables mensuellement”.

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