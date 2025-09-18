La FTC américaine poursuit Live Nation et Ticketmaster pour la vente de billets

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Commission fédérale américaine du commerce a annoncé jeudi qu'elle poursuivait Live Nation LYV.N et Ticketmaster pour s'être livrés à ce qu'elle appelle "des tactiques illégales de revente de billets et pour avoir trompé les artistes et les consommateurs sur les prix et les limites de billets."