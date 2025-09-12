 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
La FTC américaine enquête sur les pratiques de Google et d'Amazon en matière de publicité dans les moteurs de recherche, selon Bloomberg
information fournie par Reuters 12/09/2025 à 15:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Commission fédérale américaine du commerce enquête pour savoir si Amazon.com AMZN.O et Alphabet

GOOGL.O Google ont trompé les annonceurs qui placent des publicités sur leurs sites web, a rapporté Bloomberg News vendredi, citant des personnes familières avec l'affaire.

Valeurs associées

ALPHABET-A
238,8100 USD NASDAQ -0,65%
AMAZON.COM
228,9850 USD NASDAQ -0,42%
© 2025 Thomson Reuters.

