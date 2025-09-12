La FTC américaine enquête sur les pratiques de Google et d'Amazon en matière de publicité dans les moteurs de recherche, selon Bloomberg

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
La Commission fédérale américaine du commerce enquête pour savoir si Amazon.com AMZN.O et Alphabet
GOOGL.O Google ont trompé les annonceurs qui placent des publicités sur leurs sites web, a rapporté Bloomberg News vendredi, citant des personnes familières avec l'affaire.
